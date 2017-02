Duitsers zitten Marokkaans-Nederlandse plofkraakbende op de hielen

Vijf leden van de Audi-bende, de Nederlands-Marokkaanse groep die in Duitsland honderden plofkraken pleegde, zijn door de Duitse politie op heterdaad betrapt. Daarmee zijn de problemen nog niet voorbij.

Twee mannen van 42 en 46 jaar probeerden in de nacht van dinsdag op woensdag een geldautomaat open te breken in Hagen (in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen). Toen de explosie mislukte, was de politie snel ter plaatse. Drie handlangers werden later opgepakt in een parkeergarage in Duisburg. Het gaat om Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond.

Beruchte bende

Volgens de Duitse politie zijn ze lid van de beruchte Audi-bende, bestaande uit tientallen criminelen die verantwoordelijk zijn voor honderden plofkraken in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Hun werkwijze: ze rijden ’s nachts met splinternieuwe Audi’s naar een geldautomaat, vullen die met gas en laten de automaat ontploffen.

Ze stoppen het geld in zakken en dozen en vluchten met snelheden tot 250 kilometer per uur naar de Nederlandse grens. Dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties, waarbij verscheidene daders de afgelopen jaren omkwamen.

De politie was er deze keer zo snel bij omdat agenten hadden achterhaald waarmee de criminelen bezig waren. ‘We hadden al verwacht dat er binnenkort een nieuwe misdaad zou worden gepleegd,’ zegt de Keulse hoofdcommissaris Klaus-Stephan Becker in de krant Westfalenpost.

Eindelijk succes

Bij onderzoek in garageboxen en een huis in omliggende steden en dorpen zijn twee auto’s, een kleine vrachtwagen, twee scooters, zestien gasflessen en een aantal zogeheten kraaiepoten in beslag genomen. ‘Het is het bewijs dat we te maken hebben met zeer professionele criminelen,’ aldus Becker, die zegt dat de Audi-bende ‘tot nu toe grotendeels ongestoord zijn gang kon gaan’.

De klus is nog niet geklaard. De opgepakte mannen worden verdacht van rond de tien plofkraken, terwijl er vorig jaar alleen al in Noordrijn-Westfalen 136 plofkraken waren. Eind 2016 gaf de politie toe dat het slechts bij een kwart van alle plofkraken de daders opspoorde.

De deelstaatpolitie zegt donderdag dat de Audi-bende waarschijnlijk bestaat uit diverse groepen. In hoeverre de overwegend jonge criminelen – vaak familie of vrienden van elkaar – met elkaar overleggen over hun activiteiten, is onduidelijk. De vijf mannen zwijgen vooralsnog.