Duitsers hebben buikpijn van buitenlandse campagne Erdogan

Het bezoek van de Turkse premier Binali Yildirim aan Duitsland om landgenoten een stemadvies te geven, leidt tot ergernis en kritiek. De deelstaatregering vreest dat ook president Erdogan campagne komt voeren.

Yildirim bracht zaterdag een bezoek aan de stad Oberhausen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Hij was er om campagne te voeren voor het referendum in april over het presidentiële stelsel in Turkije. De Oberhausen Arena – gevuld met vele duizenden mensen – was aangekleed met Turkse vlaggen en spandoeken met de beeltenis van Erdogan.

De premier vertelde zijn toeschouwers dat ze ‘ja’ moeten stemmen in april, hoewel het nieuwe presidentiële stelsel Yildirims eigen macht zal inperken. ‘Jullie zijn niet alleen,’ riep Yildirim zijn aanhangers toe. ‘Rond de tachtig miljoen Turken in jullie thuisland zijn in gedachten bij jullie. En de president en premier staan achter jullie.’

Buikpijn

Yildirims bezoek zorgt voor ergernis bij de deelstaatregering. ‘We willen geen manifestaties die de verdeeldheid in de samenleving vergroten,’ aldus integratieminister Rainer Schmeltzer. De bijeenkomst in Oberhausen zegt hij met ‘erge buikpijn’ te hebben gevolgd.

Niet de eerste keer: ‘Erdogan mag Duitse Turken niet live toespreken bij demonstratie’

Vanwege de grote Turkse gemeenschap in de staat houdt Schmeltzer er rekening mee dat ‘ook de heer Erdogan een optreden aan het plannen is’. Yildirim hintte daar al op: in zijn speech zei hij dat de Turkse president ook in de Europese Unie campagne wil gaan voeren. Hij maakte niet bekend in welke landen of steden.

De regering van Noordrijn-Westfalen wil de komst van Erdogan voorkomen en hoopt op hulp van bondskanselier Angela Merkel. Het bezoek van Yildirim verbieden, was geen optie voor de deelstaat, omwille van de vrijheid van meningsuiting.

Grote groep potentiële kiezers

Oppositiepartijen reageren feller. Het linkse Bondsdaglid Sahra Wagenknecht noemt het in Die Welt een ‘nieuwe knieval van Merkel dat ze een propagandacampagne van de Turkse premier toestaat’. De federale regering zou ‘reclame maken voor de vestiging van een islamitische dictatuur’.

Parlement steunt absolute macht Erdogan: nu is het aan het volk

Met de Turkse grondwetswijziging zal de macht van de president sterk worden uitgebreid. Tevens kan Erdogan in het nieuwe stelsel in theorie tot 2029 aan de macht blijven.

De stemmen van de 1,3 miljoen Duitse Turken kunnen doorslaggevend blijken, want in de peilingen staan voor- en tegenstanders dicht bij elkaar. Bij voorgaande verkiezingen stemden Turken in Duitsland overwegend op Erdogans AK-partij.