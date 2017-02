Na aanslagen wil Erdogan IS-bolwerk Raqqa ‘schoonvegen’

Het doel van de Turkse militaire inval in Syrië is niet alleen het heroveren van de strategisch belangrijke stad al-Bab, maar ook het verdrijven van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) uit het grensgebied. ‘Het ultieme doel is het schoonvegen van een gebied van 5.000 vierkante kilometer,’ zegt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zondag.

Ook het IS-bolwerk Raqqa valt binnen het gebied dat Erdogan omschrijft. Turkse militiaren en de door Erdogan gesteunde rebellen zijn al sinds augustus vorig jaar bezig met het creëren van een bufferzone in Syrië.

Tien procent van al-Bab veroverd op IS

Vorige week lukte het ze door te dringen tot een aantal buitenwijken in het noordelijke deel van al-Bab, de strategische stad die in handen is van IS. Die stad ligt maar zo’n 30 kilometer ten zuiden van de Turkse grens. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten hebben de door Turkije gesteunde milities nu zo’n 10 procent van de stad in handen.

Turkije wil in het noorden van Syrië een ‘veilige zone’ creëren voor burgers. Erdogan zal naar eigen zeggen de infrastructuur in het gebied helpen op poten te zetten. Het offensief is niet zonder risico: mogelijk kan er een clash ontstaan met Syrische regeringstroepen, die al-Bab vanuit het zuiden bestoken. De Turken vermoeden dat recente terreuraanvallen, waaronder die op nachtclub Reina in Istanbul tijdens nieuwjaarsnacht, vanuit al-Bab en Raqqa zijn georkestreerd. Het verdrijven van IS uit die gebieden is sindsdien een nationale topprioriteit, aldus de regering.

Erdogan blijft ook Koerdische YPG bestrijden

Met een veilige zone in Noord-Syrië wil hij Syrische vluchtelingen in staat stellen weer terug te keren naar huis, en ook voorkomen dat er nieuwe vluchtelingenstromen ontstaan. Erdogan heeft het ook nog altijd gemunt op de Koerdische YPG, die zowel vecht tegen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad (tevens een vijand van Turkije) als IS.

De Turkse troepen hebben geen intentie om in Syrië te blijven, zegt Erdogan, zodra het gebied is gezuiverd van zowel IS als Koerdische YPG-strijders. De Turkse regering ziet de YPG als een extensie van de PKK, die in Turkije, Europa en Amerika als terreurbeweging geldt. De Turkse regering zou gesprekken voeren met de Amerikaanse president Donald Trump over een mogelijke samenwerking in Syrië: de Turken willen naar eigen zeggen meedoen met de Amerikaanse coalitie tegen IS, maar alleen op voorwaarde dat ook de YPG wordt bestreden.