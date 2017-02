Geven de Russen hem straks ‘cadeau’ om Trump te paaien?

Rusland overweegt om de Amerikaanse ‘klokkenluider’ Edward Snowden uit te leveren aan de Verenigde Staten. Dit om de Amerikaanse president Donald Trump gunstig te stemmen.

De Russen zouden zo de nieuwe leider in het Witte Huis tegemoet willen komen, melden bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten aan het Amerikaanse NBC News.

Trump vindt Snowden een verrader

De bronnen baseren zich op een reeks inlichtingenrapporten met daarin zeer gevoelige informatie over Russische plannen om bij de nieuwe Amerikaanse president in de gunst te komen. Trump liet diverse keren weten dat hij Snowden, die sinds 2013 als balling in Rusland woont, in de Verenigde Staten wil laten berechten.

In juli 2015 zei de toenmalige Republikeinse presidentskandidaat tegen CNN – toen nog volop in een strijd verwikkeld met Hillary Clinton. ‘Ik vind hem een totale verrader. Ik zou hem hard aanpakken. En als ik president ben, levert de Russische president Vladimir Poetin hem uit.’ Het Kremlin verwijst het bericht naar het rijk der fabelen.

Amerika wil Snowden achter de tralies

Snowden zelf, wiens Russische verblijfsvergunning recent tot 2020 werd verlengd, ziet het bericht vooral als bewijs dat hij nooit voor de Russen heeft gewerkt. ‘Eindelijk: onweerlegbaar bewijs dat ik nooit heb samengewerkt met Russische inlichtingendiensten. Geen land levert spionnen uit, omdat de anderen dan vrezen de volgende te zijn,’ twitterde hij. Ben Wizner, Snowdens advocaat, zei tegen NBC niets te weten van een mogelijke uitlevering.

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they’re next. https://t.co/YONqZ1gYqm — Edward Snowden (@Snowden) February 10, 2017

Ex-medewerker van inlichtingendienst NSA Snowden lekte in 2013 documenten over Amerikaanse spionagepraktijken, die hij doorspeelde naar Europese media. De Amerikaanse justitie wil hem daarvoor berechten. Op het lekken van staatsgeheimen staat in de Verenigde Staten minimaal dertig jaar celstraf.