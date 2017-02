Zevenvoudig moordenaar Jesse Remmers had in cel toegang tot internet

De wegens zeven liquidaties tot levenslang veroordeelde Jesse Remmers (48) had in zijn gevangeniscel onbeperkt toegang tot internet. Dat bleek deze week tijdens het hoger beroep in het Passageproces over de liquidaties in het Amsterdamse milieu.

Remmers, onder andere veroordeeld voor de moord op drugshandelaar Kees Houtman, beschikte over een internet-dongel in zijn laptop. De directeur van de penitentiaire inrichting Krimpen aan de IJssel heeft de laptop in beslag genomen. Het was al de tweede keer dat Remmers betrapt werd met zo’n apparaat.

‘Ondeugend’

In zijn cel mocht Remmers het omvangrijke digitale dossier in de Passagezaak lezen. Hij bouwde een website en plaatste berichten op diverse Facebook-accounts. Zelf ziet Remmers het probleem niet, zei hij tegen het Hof. ‘Het is wel een beetje ondeugend, maar het was omdat ik afgelopen jaar aan mijn website en boeken heb gewerkt, meer niet eigenlijk.’

Dat een gedetineerde van zijn kaliber via internet ongecontroleerd met de buitenwereld kan communiceren, laat opnieuw zien dat Nederlandse gevangenissen zo lek zijn als een mandje. Veel gedetineerden hebben een mobiele telefoon op cel, soms met internetverbinding. In de inmiddels gesloten Bijlmerbajes werden op een gegeven moment zoveel mobieltjes over de buitenmuren gegooid dat er een vangnet moest worden gespannen over de luchtplaats.

Zo lek als een mandje

Telefoons worden ook naar binnen gesmokkeld door bezoekers en corrupt personeel. Onlangs bleek een gedetineerde in een halfopen inrichting zelfs een geladen vuurwapen in zijn cel te bewaren. Tijdens zijn verlof had de man drie gewapende overvallen gepleegd.

Advocaat Sander Janssen wil dat Remmers de laptop terugkrijgt om zijn digitale dossier te kunnen lezen. ‘Desnoods rammen ze een spijker in de usb-poort van zijn bakelieten laptop.’ De directeur van de gevangenis moet daarover beslissen.

Remmers schrijft boeken en werkt met misdaadjournalist Erik de Bondt van de blog Bondtehond aan zijn biografie. De eerste versie van dat boek ligt inmiddels bij de uitgever. De Bondt hoopt dat het boek rond de zomer kan verschijnen.