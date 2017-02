Komt er een nieuwe migrantenstroom uit Afghanistan?

Britse en Amerikaanse defensiebronnen waarschuwen voor terugtrekking van westerse troepen uit Afghanistan. Drie tot vier miljoen jonge Afghaanse mannen zouden klaarstaan om naar Europa te trekken.

Michael Fallon, de Britse minister van Defensie, zei vrijdag op de Veiligheidsconferentie in München dat het terugtrekken van de Britse troepen uit Afghanistan grote gevolgen kan hebben. Volgens Fallon mogen de westerse strijdkrachten het land niet verlaten voordat Afghanistan zelfstandig is. Door te vroeg te vertrekken zou het land vervallen tot chaos, waardoor drie tot vier miljoen jonge Afghaanse mannen naar Europa zullen trekken.

Hoewel het Verenigd Koninkrijk sinds 2014 geen gevechtsmissies meer uitvoert in Afghanistan, zijn er nog 500 militairen gelegerd. Zij trainen het Afghaanse regeringsleger. Het Britse ministerie van Defensie wil meer militairen naar Afghanistan sturen en de trainingsmissie uitbreiden.

Meer Britse militairen naar Afghanistan?

Geen populaire beslissing. De oorlog in Afghanistan nadert zijn zestiende jaar, zonder uitzicht op vrede. De oorlog en wederopbouw kostten de Britse belastingbetaler tot nu toe omgerekend zo’n 32 miljard euro. Ook sneuvelden er 453 soldaten. Een peiling van het onderzoeksbureau Ipsos stelt dat 66 procent van de bevolking niet achter de Britse bijdrage aan de oorlog staat.

Fallons waarschuwing valt samen met de verzoeken van generaal John Nicholson, hoofd van de Amerikaanse troepen in Afghanistan, om duizenden extra westerse militairen in Afghanistan in te zetten. De generaal wil ook dat de NAVO weer meedoet aan de gevechtsmissies ter plekke.

Sinds het terugtrekken van veel westerse troepen in 2014 heeft het Afghaanse leger zelf meer verantwoordelijkheid gekregen in de strijd tegen de Taliban. Zonder resultaat. In 2016 verloor het Afghaanse leger steeds meer terrein en sneuvelden er meer dan 5.500 regeringssoldaten. De overheid heeft nog slechts controle over 57,2 procent van het land.

Decennia van oorlog hebben miljoenen Afghanen uit hun huizen verdreven. Het gros verblijft in Pakistan en Iran, maar ook trokken honderdduizenden oorlogsvluchtelingen naar Europa.

Dilemma

Westerse landen staan voor een dilemma. Enerzijds is er weinig animo om meer geld te steken en nog meer mensenlevens te verliezen in Afghanistan. Anderzijds is er een causaal verband tussen de oorlog tegen de Taliban en de migratiecrisis: meer instabiliteit in Afghanistan betekent meer migranten naar Europa.