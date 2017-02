Le Pen weigert hoofddoek in Libanon: waarom is zij daar?

De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen brengt dinsdag een opvallend bezoek aan de Libanese hoofdstad Beirut. Ze zorgt er meteen voor controverse. Waarom is de Front National-leider in het Arabische land?

Bij haar aankomst dinsdag in het kantoor van de soennitische grootmufti Abdel-Latif Deriane kreeg Le Pen een sluier aangereikt, maar die weigerde ze.

Le Pen wil geen hoofddoek dragen

Ze hoefde haar haar naar eigen zeggen ook niet te bedekken toen ze in 2015 een bezoek bracht aan de imam van de invloedrijke Al-Azhar-moskee in Caïro. Die had volgens de Front National-leider ‘niet dezelfde eis’ waardoor ‘geen enkele reden zag’ om nu wel een hoofddoek te dragen, schrijft Le Figaro. Vanwege Le Pens weigering wilde sjeik Deriane haar vandaag niet ontmoeten. Medewerkers van de grootmufti zeggen dat Le Pen van tevoren was gemaand een hoofddoek te dragen.

Le Pen is in Libanon om haar internationale status als Franse presidentskandidaat wat op te vijzelen. Op het programma staan ontmoetingen met een paar religieuze leiders in het sektarisch opgedeelde land. Haar prioriteit ligt vooral bij een onderhoud met christelijke leiders. Zo is er later vanmiddag een ontmoeting met Samir Geagea, de leider van de op een na grootste christelijke partij in Libanon. Le Pen, die sinds zondag in Libanon is, werd ontvangen door de christelijke president Michel Aoun en de soennitische premier Saad Hariri. Hij riep op de islam niet op een lijn te zetten met terreur,

Steun aan Libanese christenen

De banden tussen Front National en de Libanese christenen (40 procent van de bevolking in Libanon) zijn van oudsher goed. Le Pens Front National heeft volgens Franse media al lang banden met leden van de christelijke gemeenschap in Libanon. De partij werpt zich op als beschermheer van de christenen in het Midden-Oosten, die ernstig in de verdrukking zitten.

Frankrijk heeft sowieso nauwe betrekkingen met Libanon. Na de val van het Ottomaanse Rijk was Groot-Libanon vanaf 1920 een staat binnen het Frans Mandaat Syrië. In 1943 werd Libanon een onafhankelijke staat en vertrokken de Fransen. Parijs bleef ook nadien een belangrijke rol spelen. De Fransen namen deel aan de wederopbouw van Libanon na de burgeroorlog en de zomeroorlog met Israël in 2006.