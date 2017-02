‘Liever doodstraf dan de cel’: dit zegt terrorist over aanslag Istanbul

De terrorist die tijdens Nieuwjaarsnacht uit naam van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) een bloedbad aanrichtte in nachtclub Reina in Istanbul wilde zoveel mogelijk christenen doden. Ook vraagt hij in zijn getuigenverklaring om de doodstraf.

De van oorsprong Oezbeekse Abdulgadir Masharipov wilde aanvankelijk een aanslag plegen op het drukbezochte Taksimplein, maar zag daar vanaf vanwege de extreme veiligheidsmaatregelen aldaar, meldt Hurriyet¸ dat de hand wist te leggen op het schriftelijke verhoor van Masharipov.

Geen beveiliging bij Reina

De opdracht om een aanslag op het Taksimplein te plegen, kwam volgens hem vanuit Syrië. Ene Abu Cihad zou daartoe opdracht hebben gegeven. Via sms-contact bekokstoofden de twee vervolgens een aanslag op nachtclub Reina. ‘Ik ging naar Reina, en zag dat daar geen beveiliging of politieagenten waren,’ aldus Masharipov.

Bij de aanslag kwamen 39 mensen om, en raakten er 65 gewond. ‘Ik wilde christenen treffen tijdens hun vakantie, om wraak te nemen voor hun moorden over de hele wereld,’ zegt Masharipov in de documenten. De slachtoffers van de aanslag kwamen uit Turkije, een aantal Arabische landen, India en Canada. ‘Ik heb wraak op hen genomen’, zegt de terrorist.

‘Ik ging naar Reina om te sterven’

Masharipov claimt banden te hebben met IS, en wilde vanuit Oezbekistan naar Syrië reizen. Hij bleef echter hangen in Turkije, waar hij het contact met IS verloor. Later werd ook een ‘afscheidsvideo’ gevonden van Masharipov, waarin hij zijn zoontje oproept ook zelfmoordterrorist te worden. De autoriteiten onderzoeken nog of deze video door zijn vrouw is opgenomen.

De terrorist betuigt geen spijt van zijn daden, en zegt dat hij van plan was zichzelf na de aanslag op te blazen zodat hij niet ‘gegijzeld (door de autoriteiten, red.) zou worden.’ Dat lukte echter niet omdat de handgranaten die hij wilde gebruiken, niet meewerkten.

‘Ik ging naar Reina om te sterven,’ aldus Masharipov, die liever de doodstraf heeft dan dat hij jarenlang achter slot en grendel verdwijnt. ‘Het zou goed zijn als ik de doodstraf krijg’,zou de terrorist hebben verklaard.

De doodstraf bestaat op dit moment niet in Turkije, al heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan al aangegeven dat te willen heroverwegen na de mislukte staatsgreep van vorig jaar juli.