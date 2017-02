Trumps minister Mattis sust na Europa ook gemoederen Irak

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis is in Irak voor een onaangekondigd bezoek. Hij is er voor overleg over onder meer de strijd tegen Islamitische Staat.

‘Mad Dog’ Mattis sprak verzoenende taal voordat hij in Bagdad aankwam. ‘Het Amerikaanse leger is niet in Irak om “iemands olie in te pikken”,’ zei hij tegen meereizende journalisten. ‘Ik denk dat wij allen hier en iedereen in Amerika over het algemeen hebben betaald voor onze gas en olie en ik weet zeker dat we dat in de toekomst blijven doen.’

IS flink afhankelijk van olie-inkomsten

Mattis nam met die woorden afstand van zijn baas. Donald Trump zei daags na zijn inauguratie tot president tegen CIA-medewerkers dat de Verenigde Staten de Iraakse olie hadden moeten confisqueren nadat dictator Saddam Hussein was verdreven. Als de olie toen was ingepikt, zou Islamitische Staat (IS) nooit hebben bestaan, zei Trump. ‘Maar oké, misschien krijgen we nog wel eens zo’n kans.’

IS is altijd flink afhankelijk geweest van olie-inkomsten voor de financiering van het kalifaat en terreuractiviteiten. De laatste tijd drogen die inkomsten echter op en moet de radicaal-islamitische groep op zoek naar andere inkomstenbronnen. De terreurgroep is teruggedrongen in Syrië door Assads leger, Amerikaanse luchtaanvallen en Koerdische milities. In Irak staan regeringssoldaten te trappelen om IS uit Mosul te jagen. Die strijd is nog altijd in volle gang.

Ook genadig voor de NAVO

Mattis zal in Bagdad overleg voeren over het verloop van de militaire campagne en over hoe de Noord-Iraakse stad te heroveren is. De nieuwe Pentagon-baas slaat sowieso een verzoenende toon aan. Vorige week suste Mattis de bezorgdheid bij de Europese bondgenoten over de toekomst van de NAVO.

Volgens Trump is deze alliantie ‘achterhaald’ en moeten de Europeanen zelf flink in de buidel tasten als ze willen dat de NAVO blijft bestaan. Met dat dreigement kwam ook Mattis op de proppen tijdens een bijeenkomst in Brussel. Tegelijkertijd zei hij dat de NAVO van fundamenteel belang blijft voor de Verenigde Staten: ‘Wij zijn er onlosmakelijk mee verbonden.’