Met deze bijzondere daad verhoogt May druk op politici

Een ongebruikelijk besluit van de Britse premier Theresa May: zij woonde een debat bij over Brexit in het Hogerhuis. De Britse Lords debatteren over Artikel 50, onder toeziend oog van de premier.

Volgens Britse media komt het vrijwel nooit voor dat een zittende premier inhoudelijke debatten bijwoont. May mag volgens de wet niet op de banken van het Hogerhuis zitten, maar mag wel plaatsnemen op de treden naar de troon van de koningin.

May voert druk op

Het Britse Lagerhuis stemde eind februari in met het activeren van Artikel 50, waarmee de Britten aangeven uit de Europese Unie te stappen. Rechters van de Hoge Raad oordeelden in november vorig jaar dat de regering niet op eigen houtje mag besluiten over het Britse vertrek uit de EU. Het Lagerhuis en het Hogerhuis, the House of Lords, moeten akkoord gaan met het wetsvoorstel over Brexit.

Theresa May on the steps of the throne to listen to the beginning of the Article 50 debate. Amazing. Never known the PM to be present — Janet Royall (@LabourRoyall) 20 februari 2017

May arrives at House of Lords just like Charles l in 1642.#intimidation — Trevor Stables (@trevdick) 20 februari 2017

De regering van May is vastberaden eind maart al een beroep te doen op Artikel 50. Meer dan de helft van de Britten (52 procent) stemde immers voor het vertrek uit de Europese Unie. Met haar aanwezigheid bij het Brexit-debat in het Hogerhuis laat May volgens ingewijden zien ‘zeer toegewijd te zijn’.

Critici betichten May van intimidatie. Volgens tegenstanders zorgt haar aanwezigheid in het Hogerhuis ervoor dat de Lords niet uit eigen overwegingen, maar door druk van buitenaf een bepaalde beslissing zullen maken.

‘Als het goed is, zal het Hogerhuis over Artikel 50 debatteren en het Lagerhuis onder de loep nemen,’ zei May voor het debat. ‘Ik hoop niet dat de Lords de stem van het volk negeren of Brexit zullen vertragen. Wij als regering hebben van de Britten de opdracht gekregen voor een Brexit te zorgen: we gaan de Europese Unie verlaten.’

Wat als de Lords het wetsvoorstel niet aannemen?

De Lords debatteren over het wetsvoorstel dat door het Lagerhuis heen werd geloodst, waarin staat uitgezet hoe Groot-Brittannië uit de EU zal stappen. Het ‘marathondebat’ duurt minstens twee dagen: 190 van de 805 Lords willen hun zegje doen. In het Hogerhuis zal vooral worden gedebatteerd over de rechten van EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen.

De Conservatieve regering van May heeft geen meerderheid in het Hogerhuis: slechts 252 Lords behoren tot de Tories. Als de Lords weigeren het wetsvoorstel aan te nemen, wordt het beroep op Artikel 50 waarschijnlijk hooguit een week vertraagd. Het Lagerhuis blijft pal achter de regering staan, en zal ervoor zorgen dat de ‘Brexit-wet’ gewoon wordt aangenomen.