Mexico wil niet meewerken aan Trump immigratieplannen

Mexico is niet van plan zich zomaar neer te leggen bij de immigratieplannen van de Amerikaanse president Donald Trump. De Mexicaanse regering dreigt met een gang naar de Verenigde Naties als Trump zijn deportatieplannen niet aanpast.

De regering van Trump zette dinsdag stappen om het immigratiebeleid te verscherpen. In een memo van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid staat dat immigranten die illegaal in Amerika verblijven en een misdaad begaan, zullen worden uitgezet. Dreamers – immigranten die als kinderen zijn binnengekomen – worden gespaard.

Ook is het de bedoeling dat immigranten die Amerika via Mexico zijn binnengekomen en wachten op hun asielprocedure, teruggestuurd worden naar Mexico. Zo kunnen ze niet de illegaliteit in, als een asielaanvraag wordt afgewezen.

Het gaat niet om nieuwe wetten, maar om het strenger naleven en anders interpreteren van bestaande wetgeving. Onder president Obama werden de afgelopen jaren overigens al recordaantallen illegale immigranten uitgezet.

‘Dit gaan we niet aanvaarden’

De Mexicaanse regering reageert fel op de plannen. Het idee om mogelijk vele duizenden asielzoekers in Mexico te laten wachten, wordt omschreven als ‘vijandig’. ‘Dit gaan we niet accepteren, omdat er geen enkele reden is om dat wel te doen. Het is niet in het belang van Mexico,’ aldus de minister van Buitenlandse Zaken Luis Videgaray. ‘Het Mexicaanse volk zal geen plannen aanvaarden die de ene regering oplegt aan de ander.’

Hij voegde toe dat zijn regering overweegt om naar de Verenigde Naties te stappen als Trump zijn deportatieplannen echt gaat uitvoeren. ‘We zullen niet terugdeinzen om de mensenrechten, vrijheden en andere rechten van Mexicanen in het buitenland te beschermen.’

Ministers naar Mexico

De timing van de immigratieplannen is saillant, want juist op woensdag komen twee Amerikaanse ministers naar Mexico om de banden tussen beide landen te versterken: Rex Tillerson (Buitenlandse Zaken) en John Kelly (Binnenlandse Veiligheid). Zij spreken de komende dagen onder meer met premier Enrique Peña Nieto en minister Videgaray. Trumps perswoordvoerder Sean Spicer voorspelde ‘geweldige discussies’.

De relatie tussen Amerika en Mexico is sinds de kandidatuur van Trump snel bekoeld. Trump gaf tijdens de campagne aan dat hij grote aantallen illegale migranten wil uitzetten en een muur wil bouwen aan de grens met Mexico. Ook wil de president handelsverdrag NAFTA heroverwegen, tot frustratie van de Mexicanen. De Mexicaanse premier annuleerde onlangs een bezoek aan Trump.