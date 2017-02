Geen man overboord met Schotse stem tegen Brexit

Het Schotse parlement heeft zich maandag met een grote meerderheid (90 tegen 34 parlementariër) gekeerd tegen de Brexit-plannen van de Britse premier Theresa May. Vooralsnog hoeft ze niet te wanhopen.

De parlementsleden verzetten zich tegen het starten van Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon – de procedure waarmee het Brexit-proces officieel kan worden afgetrapt. De stemming was symbolisch en niet-bindend. Eerder oordeelde het Britse Hooggerechtshof al dat Holyrood – zoals het Schotse parlement ook wel wordt genoemd – geen wettelijke toestemming hoefde te geven voor de Brexit.

Komt er een nieuw referendum?

Het gaat veeleer om een signaal: het besef dat er grote verschillen zijn tussen de afzonderlijke landen in het Verenigd Koninkrijk. Engeland en Wales kozen in juni vorig jaar voor een Brexit, Noord-Ierland en Schotland stemden in het referendum juist tegen een Brits vertrek uit de Europese Unie (EU). De Schotse premier Nicola Sturgeon wil dat tijdens het Brexit-overleg met ‘Brussel’ de belangen van haar land worden gerespecteerd.

Als dat niet gebeurt, moet Schotland het recht krijgen zich opnieuw uit te spreken voor onafhankelijkheid. ‘Deze stemming is belangrijk om te toetsen of er wordt geluisterd naar Schotland en of er aan onze wensen wordt tegemoetgekomen in het hele proces,’ zegt Sturgeon. In een referendum in september 2014 wees een meerderheid van de Schotse kiezers (55,3 procent) onafhankelijkheid nog af.

Paal en perk stellen aan migranten

Vorige week woensdag gaf het Britse Lagerhuis premier May groen licht om te gaan onderhandelen over de Brexit. 498 parlementariërs stemden voor, 114 tegen. Onder de tegenstemmers waren de Liberal Democrats – een pro-EU-partij – en de Scottish National Party, de Schots-nationalistische partij van Sturgeon.

De Britse regering wil in elk geval paal en perk stellen aan het aantal migranten. Het moeten er minder dan 100.000 per jaar worden. Hoogopgeleide en getalenteerde immigranten lopen geen risico, zegt de Britse regering, maar laagopgeleide migranten uit EU-lidstaten des te meer. Londen overweegt een nieuwe visumprocedure voor migranten uit EU-lidstaten, waarbij de toegang in ‘elke sector en op elk niveau’ wordt beperkt.