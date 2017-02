Theresa May legt immigratie uit de EU aan banden

Het Verenigd Koninkrijk staat op het punt de Brexit in gang te zetten. De immigratieregels voor EU-burgers worden aanzienlijk aangescherpt.

Het Britse dagblad The Daily Telegraph meldt dat de Conservatieve premier Theresa May komende maand de migratie vanuit de Europese Unie aan banden gaat leggen. Zo wordt het vrije verkeer van personen – een van de pijlers van de Europese Unie – ingeperkt.

Artikel 50

Centraal staat het zogeheten Artikel 50, de procedure voor uittreding uit de EU. Zodra de Britse overheid Artikel 50 in werking stelt, hebben nieuwkomers uit EU-lidstaten niet langer het recht om zich in het Verenigd Koninkrijk te vestigen. De datum waarop Artikel 50 in werking treedt, is van groot belang. EU-migranten die het Verenigd Koninkrijk zijn binnengekomen voor de implementatie, vallen nog onder de oude regelgeving.

Onder de nieuwe immigratieregels valt onder meer een visumsysteem met meerjarige werkvergunningen. Ook wordt het voor nieuwe EU-migranten moeilijker om aanspraak te maken op sociale voorzieningen, zoals uitkeringen.

Door de Brexit zullen naar verwachting veel Polen het Verenigd Koninkrijk verlaten. Er wonen zo’n 900.000 Polen in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Poolse overheid zullen na de uittreding tussen de 100.000 en 200.000 Polen huiswaarts keren. Ook de aanzienlijk verbeterde sociaal-economische omstandigheden in Polen spelen daarin een rol.

Stormloop

Sommige Britse politici maken zich zorgen over de economische gevolgen van de nieuwe migratieregels. Volgens hen is het Verenigd Koninkrijk afhankelijk van arbeidsmigratie uit de EU. Zonder deze migranten zijn veel vacatures moeilijk te vervullen.

Anderen vrezen voor een stormloop van Roemenen en Bulgaren. Als de overheid te lang wacht, zo is de vrees, zullen massa’s migranten naar het Verenigd Koninkrijk trekken voordat Artikel 50 in gang is gezet.

Artikel 50 heeft ook betrekking op Britten woonachtig in het buitenland. Zo moet Brussel nog beslissen over het lot van zo’n 1,2 miljoen Britse staatsburgers die wonen en werken in de Europese Unie. Waarschijnlijk kunnen deze mensen er individueel voor kiezen om EU-burger te blijven.