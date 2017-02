Wat bespreken Trump en Netanyahu bij eerste ontmoeting?

De Amerikaanse president Donald Trump ontvangt dinsdag de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Voor Netanyahu is dit het eerste bezoek aan de Amerikaanse hoofdstad Washington sinds Trumps aantreden. Welke thema’s komen op tafel?

Trump heeft een sterke sympathie voor Israël. De benoeming van David Friedman als Amerikaanse ambassadeur in Israël was daar een bevestiging van. Friedman, voormalig advocaat van Trump, voelt zich verwant met rechtse Israëlische partijen en is populair onder Joodse kolonisten. Hij is een tegenstander van de tweestatenoplossing.

Spanningen

Ook aan de orde komt de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem, zoals Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne. Dat zal ongetwijfeld leiden tot meer spanningen in de regio. Zowel de Israëliërs als de Palestijnen eisen Jeruzalem op als hoofdstad. Verhuizing van de ambassade betekent volgens deskundigen dat de Amerikanen Jeruzalem erkennen als hoofdstad van Israël.

Ook Iran is een belangrijk agendapunt. Trump sprak zich meerdere malen uit tegen de nucleaire deal van de regering-Obama. Het atoomakkoord verplicht Iran om zijn nucleaire activiteiten te beperken, in ruil voor het opheffen van de economische sancties. Hierdoor krijgt het land de beschikking over tientallen miljarden euro’s aan bevroren tegoeden.

Hezbollah

Volgens Trump zal Iran het geld gebruiken voor de financiering van terrorisme. Netanyahu deelt die analyse. Zo is Hezbollah – de militante terreurbeweging uit Libanon en een prominente vijand van Israël – vrijwel geheel afhankelijk van financiering uit Iran.

Toch blijft Trump ook voor Netanyahu onvoorspelbaar. Hoewel de Amerikaanse president tijdens de verkiezingscampagne zijn fiat uitsprak voor nieuwe Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, kwam hij hier later op terug. Volgens het Witte Huis ondermijnen nieuwe nederzettingen de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit.