Trumps veiligheidsadviseur Flynn stapt op na Ruslandrel

De in opspraak geraakte veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Michael Flynn, is opgestapt. Hij misleidde vicepresident Mike Pence over de gesprekken die hij had met de Russische ambassadeur.

Voordat president Donald Trump zijn intrek nam in het Witte Huis, sprak Flynn (58) met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten – Sergej Kislyak – over de sancties tegen Rusland. Die werden in de laatste maanden van het presidentschap van Barack Obama aangescherpt.

Flynn ‘was chantabel’

Tegen Pence zei Flynn dat hij het met de Russische autoriteiten niet heeft gehad over de sancties. Later beweerde de veiligheidsadviseur dat hij het niet precies meer wist. In zijn ontslagbrief geeft Flynn aan dat hij in korte tijd veel functionarissen uit diverse landen heeft gesproken. Hij kon zich het gesprek met Kislyak niet meer herinneren.

‘Door het hoge tempo van de gebeurtenissen de afgelopen tijd heb ik de vicepresident en anderen onbedoeld helaas onvolledig ingelicht over mijn gesprekken met de Russische ambassadeur,’ aldus Flynn. ‘Ik heb mijn excuses aangeboden aan zowel de president als de vicepresident, en zij hebben deze excuses aanvaard.’

Volgens The New York Times waarschuwde het ministerie van Justitie het Witte Huis in januari voor de risico’s van Flynns uitspraken. Hij had niet het volledige verhaal verteld en zou chantabel zijn.

Rommelig ontslag?

Eind januari werden de telefoongesprekken tussen Flynn en de Russen al onderzocht. Het eerste gesprek tussen de Russische ambassadeur en de veiligheidsadviseur was op 29 december. Die dag maakte toenmalig president Barack Obama bekend dat er nieuwe sancties tegen Rusland werden ingesteld wegens het schandaal rond Russische hackers die in de aanloop naar de presidentsverkiezingen Amerikaanse computers zouden zijn binnengedrongen.

Voormalig campagneleider van Trump en een van zijn belangrijkste adviseurs, Kellyanne Conway, zei maandag nog dat Flynn het volledige vertrouwen van de president had. Een andere woordvoerder gaf aan dat Trump en Pence de situatie samen zouden bekijken. Daarna stapte Flynn zo snel op dat een aantal medewerkers van de veiligheidsdiensten via de Amerikaanse media op de hoogte werd gebracht van het nieuws.