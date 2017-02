Waarom China het geboortecijfer wil opkrikken

De Chinese overheid overweegt geboortesubsidies in te voeren, een enorm contrast met het éénkindbeleid waar China om bekend stond.

De Chinese Commissie voor Volksgezondheid en Familieplanning (NHFPC) waarschuwt dat China in 2030 het meest vergrijsde land ter wereld zal zijn. De Chinese regering grijpt daarom in. Wang Peian, vicevoorzitter van de NHFPC, zegt dat de overheid ‘geboortebeloningen en- subsidies’ overweegt.

Vergrijzing

Volgens het Center for Strategic & International Studies neemt de Chinese levensverwachting snel toe. In 1960 lag die op zo’n 43 jaar, tegenwoordig is het 75 jaar. In dezelfde periode nam het geboortecijfer af van 5,7 naar 1,5 kind per vrouw. Om een stabiele bevolking te behouden, is een geboortecijfer van 2,1 nodig.

Van de bevolking van 1,35 miljard Chinezen valt ongeveer 9,5 procent in de categorie 65 jaar en ouder. In de komende drie decennia zullen 90 miljoen mensen de pensioenleeftijd bereiken, die in China aanzienlijk lager ligt dan in veel westerse landen: voor mannen bij 60 jaar, voor vrouwen tussen de 50 en 55 jaar. Volgens de Verenigde Naties zal in het jaar 2050 27,5 procent van de bevolking 65 jaar of ouder zijn.

Van éénkindbeleid naar tweekindbeleid

De Chinese regering vreest dat er in de toekomst een tekort aan arbeidskrachten zal ontstaan. Sinds de jaren zeventig streefde het land een éénkindbeleid na, uit angst voor overbevolking. Mensen die zich niet aan het quotum hielden, werden beboet of gedwongen tot abortus. In 2015 zette de regering dit om in een tweekindbeleid, uit angst voor vergrijzing.

Sindsdien neemt het aantal geboorten toe, maar nog niet voldoende om de vergrijzing op te vangen. Veel Chinezen zijn nog opgegroeid onder de strikte regels voor familieplanning en hebben moeite zich aan te passen aan de liberalisering. Ook bestaat er twijfel of gezinnen zich wel een tweede kind kunnen veroorloven. Volgens de Chinese regering kunnen subsidies deze twijfels wegnemen.