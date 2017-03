EU-kopstuk ziet dertig miljoen Afrikanen naar Europa komen

Een stortvloed van Afrikaanse migranten dreigt naar Europa te komen, waarschuwt Antonio Tajani, de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. De Europese Unie moet direct ingrijpen.

In een interview met het Duitse dagblad Die Welt zegt Tajani dat terrorisme en migratie de belangrijkste uitdagingen zijn voor de Europese Unie (EU). Een militaire overwinning op Islamitische Staat (IS) is van vitaal belang. ‘IS wil terroristen als vluchteling naar Europa sturen,’ aldus Tajani. ‘Ze komen naar Europa via elke denkbare route.’

Instabiel Afrika

Toch vindt Tajani de ontwikkelingen in Afrika urgenter. Veel Afrikaanse landen kampen met extreme droogte, wat ten koste gaat van de landbouw. Niger en Nigeria lijden onder armoede, zegt Tajani, en Somalië gaat gebukt onder chaos en burgeroorlog. Tajani benadrukt ook de Chinese ‘kolonisatie’ van Afrika. ‘De Chinezen zijn alleen geïnteresseerd in grondstoffen, niet in het creëren van stabiliteit.’

Volgens Tajani moet Europa ingrijpen. ‘Als we deze kernproblemen niet oplossen, zullen de komende tien jaar tien, twintig of zelfs dertig miljoen migranten naar de EU komen.’ Om dit te voorkomen zou de EU miljarden moeten investeren in het Afrikaanse continent.

Marshall plan

Om de migratiestromen enigszins te controleren, wil de EU een deal sluiten met Libië, vergelijkbaar met de overeenkomst met Turkije van begin 2016.

‘Ons doel is het controleren van de migratiestromen,’ zegt Tajani. Als het aan de voorzitter ligt, worden migranten tegengehouden voordat zij de Middellandse Zeekust bereiken en gehuisvest in opvangcentra in Libië. De voorzitter van het Europees Parlement zegt dat militairen van de Verenigde Naties en EU-lidstaten deze opvangcentra moeten beschermen.

Begin maart waarschuwde de Duitse bondskanselier Angela Merkel ook al voor de ontwikkelingen in Afrika. Merkel pleit daarom voor een ‘marshall plan’, waarin de economische ontwikkeling van Afrika centraal staat. Met behulp van ontwikkelingsfondsen en investeringen uit de zakenwereld hoopt Merkel het onderwijs te verbeteren en de agrarische sector en ondernemerschap te stimuleren.