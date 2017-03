Amerika: ‘Rebellen vallen binnen paar weken Raqqa binnen’

De Syrische rebellen die met steun van de Amerikanen tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS) vechten, verwachten binnen enkele weken IS-bolwerk Raqqa te bereiken. Het offensief op Raqqa wordt al tijden voorbereid.

Het staat nu toch echt te gebeuren, zegt John Dorrian, woordvoerder van de Amerikaanse luchtmacht en de internationale coalitie tegen IS, tegen persbureau Reuters.

Raqqa isoleren

De Syrian Democratic Forces (SDF) is een alliantie van gebundelde rebellenmilities, waaronder de Koerdische YPG, en is de grootste partner van Amerika in de strijd tegen IS in Syrië. De Amerikanen en de SDF bereiden al sinds november een concreet offensief uit op Raqqa, dat in Syrië als hoofdstad van het zelfbenoemde ‘kalifaat’ van IS geldt. ‘We verwachten binnen een paar weken een belegering van de stad,’ zegt SDF-woordvoerder Talal Silo.

De Amerikanen nemen daar geen frontlinie-positie in, die rol is voor de SDF in samenwerking met de Syrisch-Arabische Coalitie, een ander rebellencollectief. Wel heeft de Amerikaanse regering zo’n 500 man ter plaatse om te helpen bij de strijd om Raqqa. De afgelopen dagen kwamen 400 grondtroepen aan om de huidige aanwezigen bij te staan. Ze zijn daar tijdelijk, benadrukte Dorrian. Op dit moment is het de bedoeling om Raqqa te isoleren. Wanneer de isolatie van Raqqa compleet is, kan de stad worden binnengevallen, is de redenering.

Obama trof al voorbereiding voor grondtroepen

Eerder werden er wel IS-doelen gebombardeerd vanuit de lucht. Ook hielp het leger met inlichtingen en het trainen van Koerdische troepen in Noord-Syrië en Irak. De voorbereidingen voor de aanval op de grond zouden al zijn voorbereid door de regering Obama.

IS wordt in Syrië op dit moment van alle kanten bestookt. Naast de coalitie en de SDF, wordt de terreurgroep ook bestreden door het Syrische leger, die de steun heeft van Rusland. Ook het Vrije Syrische Leger, een andere rebellenbeweging, is met hulp van Turkije actief en Jordanië tegen IS.

In Irak, vecht het Iraakse regeringsleger tegen de terroristen bij de miljoenenstad Mosul. De Iraakse regering is optimistisch over het verloop daarvan: Mosul moet binnen een maand vrij zijn van IS.

Raqqa is een van de grootste steden in handen van IS, en wordt gezien als de hoofdstad van de terroristische organisatie in Syrië. Afgelopen maanden werd IS-bolwerk Mosul belegerd door Iraakse en Koerdische troepen. Hoewel het beleg nog gaande is, is de coalitie aan de winnende hand.