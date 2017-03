Amerikaanse minister Tillerson skipt NAVO-meeting, gaat wel naar Rusland

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson maakt volgende maand niet zijn opwachting bij een bijeenkomst van buitenlandministers van NAVO-lidstaten. Hij blijft in Amerika voor een bezoek van de Chinese president Xi Jinping, en gaat later in april wel op bezoek in Rusland.

De afzegging van Tillerson zouden andere NAVO-leden kunnen interpreteren alsof hij de Russische president Vladimir Poetin prioriteit geeft boven hen, zeggen Amerikaanse bronnen tegen persbureau Reuters.

Chinese president en Rusland

Het zou Tillersons eerste vergadering met de buitenlandministers van de 27 andere NAVO-lidstaten zijn geweest. Hij blijft in Amerika om samen met president Donald Trump de Chinese president Xi Jinping te ontvangen in Trumps golfresort in Mar-a-Lago, Florida. In plaats van Tillerson vertegenwoordigt onderminister Tom Shannon de Amerikanen bij het NAVO-overleg.

Tillerson heeft in zijn tijd als topman voor het oliebedrijf Exxon Mobil al veel met de Russische regering samengewerkt. Hij is ook al jarenlang close met de Russische president Vladimir Poetin en ontving in 2013 zelfs de Orde van Vriendschap, een hoge Russische onderscheiding.

Die banden zijn goed te verklaren: Exxon is voor zijn internationale handel deels afhankelijk van joint ventures met Rosneft, het oliebedrijf dat in handen is van de Russische staat. In zijn hoedanigheid als CEO was Tillerson dan ook kritisch over de sancties die tegen Rusland werden ingesteld na de Russische interventie in Oekraïne.

Vertrouwen van bondgenoten

De Amerikaanse minister spreekt aanstaande woensdag wel met 26 van de 27 andere NAVO-lidstaten (Kroatië uitgezonderd), tijdens een bijeenkomst over de aanpak van terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Tillerson kan kritiek verwachten vanuit Democratische hoek. Het skippen van de NAVO-bijeenkomst is een ‘ernstige vergissing’, zegt de prominente Democraat Eliot Engel. Hij vreest dat de NAVO-bondgenoten het vertrouwen in de Amerikanen zullen verliezen omdat de regering van Trump ‘te close is met Poetin’.

In zijn verklaring gaat Engel nog een stapje verder: ‘Ik kan niet begrijpen waarom de regering deze weg inslaat, anders dan om een beleidsverandering te illustreren waarin ons land westerse democratische waarden de rug toekeert, en dichter bij het autocratische regime van het Kremlin komt.’

Het besluit van Tillerson is extra saillant geworden nu de Amerikaanse FBI maandag bevestigde een onderzoek te doen naar banden tussen Trumps campagneteam en de Russen.

De NAVO-lidstaten bekijken het regime van Trump al enigszins met argusogen, sinds hij het trans-Atlantische bondgenootschap eerder een gedateerde en achterhaalde organisatie noemde. Ook riep hij eerder de andere leden op hun bijdrage aan het bondgenootschap op te schroeven. De NAVO-norm is 2 procent, iets waar de Europese landen zich structureel niet aan houden.