Annexeert Turkije een deel van Syrië?

De Turkse overheid bouwt een veiligheidsmuur aan de grens met Syrië. Critici zeggen dat Turkije de muur gebruikt om zijn invloed in het gebied te vergroten.

De Duitse omroep Deutsche Welle meldt dat Turkije bouwt aan een 511 kilometer lange grensmuur. De muur begint in de provincie Hatay en volgt de Syrische grens naar het noordoosten tot aan Gaziantep. Sinds 2014 is er al 290 kilometer gebouwd. De muur bestaat uit betonblokken en is voorzien van prikkeldaad, wachttorens en wegen voor militaire patrouilles.

Illegale grensoverschrijdingen

Volgens Turkse legerbronnen is het bouwwerk een groot succes. Het aantal illegale grensoverschrijdingen door Islamitische Staat en Koerdische strijders zou sterk zijn afgenomen. Ook smokkelbendes – die volop profiteerden van de voorheen poreuze grens – ondervinden last van de muur.

Andere media stellen dat de muur diverse doelen dient. Het Iraaks-Koerdische nieuwsstation Kurdistan 24 schrijft dat de muur bedoeld is om Koerdische territoria van elkaar te scheiden. De muur werpt een barrière op tussen het overwegend Koerdische zuidoosten van Turkije en de Koerdische gebieden in Noord-Syrië. Ook zouden de Koerdische regio’s in Noord-Syrië geïsoleerd raken.

Annexatie?

Mensenrechtengroepen waarschuwen dat Syrische burgers komen vast te zitten in oorlogsgebieden. Zo zou de muur vluchtelingen richting Turkije tegenhouden.

Al Masdar, een nieuwssite uit de Verenigde Arabische Emiraten, stelt dat Turkije Syrisch gebied annexeert. De muur zou enkele dorpen in de Syrische provincie Idlib omsluiten. Op YouTube circuleert een video waarop een demonstratie van Syrische burgers te zien is. Zij discussiëren heftig met vermeende Turkse soldaten die zeggen dat het gebied bij Turkije hoort. De herkomst van de opname is onduidelijk.