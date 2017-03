Brexit-onderhandelingen krijgen nare bijsmaak in Londen

Politici in het Britse parlement vliegen elkaar in de haren tijdens debatten over de Brexit. Premier Theresa May wees dinsdag zelfs een overheidsadviseur de deur.

De regering van May en de Conservatieve Partij liggen met elkaar overhoop vanwege een wetsvoorstel over Artikel 50, het protocol waarmee de Britten aangeven uit de Europese Unie te willen stappen. Het Britse Hogerhuis ligt dwars: de Lords namen een amendement aan dat het wetsvoorstel verandert en het parlement meer inspraak geeft.

Einde verhaal voor Heseltine

Het Britse Lagerhuis krijgt nu het laatste woord over de deal die de Britten sluiten met de EU. Oppositiepartij Labour krijgt daarmee meer inspraak, en ook Conservatieven die het niet eens zijn met de regering, hebben meer te zeggen.

In het Britse Hogerhuis lag een aantal Conservatieve Lords dwars. Hoewel ze partijgenoten zijn van May, gingen ze niet geheel akkoord met het voorstel van de regering.

Lord Michael Heseltine, voormalig vicepremier, Lagerhuislid en adviseur van May, zegt dat het gaat om ‘de belangrijkste beslissing van onze tijd’. Reden genoeg om niet blindelings akkoord te gaan, volgens Heseltine. Zijn verzet kwam hem duur te staan. May sommeerde de politicus naar 10 Downing Street te komen, waar hij op staande voet werd ontslagen. Hoewel Heseltine haar verweet partijbelang boven landsbelang te laten gaan, gaf Heseltine ook toe dat ‘May het volste recht heeft politici te ontslaan die haar dwarsbomen’.

Michael Heseltine on Boris, Davis and Fox: I took the naive view that those who campaigned for Brexit might have answers for what to do next — Adam Bienkov (@AdamBienkov) 7 maart 2017

Hoe gaan Britten verder na Brexit?

May heeft beloofd eind maart Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon in werking te stellen. Volgens het artikel krijgen de Britten dan twee jaar de tijd om het vertrek uit de Europese Unie te regelen. Door de tegenslagen waarmee de premier te kampen heeft, moet nog blijken of zij die deadline wel haalt.

Intussen heeft de Conservatieve regering wel iets anders aan haar hoofd. Philip Hammond, minister van Financiën en een trouwe bondgenoot van May, presenteert woensdag het ‘lentebudget’, vergelijkbaar met de Miljoenennota in Nederland. Hammond moet in deze begroting uiteenzetten hoe de regering de Britse economie weerbaarder kan maken. Daarbij wordt vooral gedacht aan de toekomst van het Verenigd Koninkrijk ná de Brexit.