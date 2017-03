Brexit wakkert discussie over Ierse hereniging opnieuw aan

De Britse premier Theresa May moedigt Noord-Ierland aan een nieuwe regioregering te vormen en mee te doen met het Brexit-proces. Woensdag diende May officieel de brief in waarmee het Britse lidmaatschap van de Europese Unie wordt opgezegd.

Maar in Noord-Ierland was, net als in Schotland, een meerderheid van de bevolking tijdens het Brexit-referendum voor het behouden van het EU-lidmaatschap. Wanneer de Britten uit de EU stappen, wordt de grens van Noord-Ierland met de rest van het Ierse eiland de enige landsgrens tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

Obstakel voor economie

Veel Noord-Ieren vrezen dat die grens met de EU een schadelijk obstakel zal zijn voor de economische ontwikkeling van de regio. In Belfast werd de afgelopen dagen dan ook hevig tegen Brexit gedemonstreerd.

De Noord-Ierse regionale regering is begin dit jaar gevallen. De regering stoelt op een vredesakkoord uit 1998. Er is toen afgesproken dat de twee kemphanen in de Noord-Ierse politiek de macht delen. De twee traditionele tegenpolen zijn de unionisten die bij het Verenigd Koninkrijk willen blijven en de republikeinen die bij de Ierse republiek willen horen.

Om een nieuwe regering te vormen moeten die twee partijen dus weer met elkaar om de tafel, maar Brexit wakkert hun tweespalt alleen maar verder aan. De republikeinse partij Sinn Féin wil Noord-Ierland in de EU proberen te houden door zich per referendum bij Ierland te voegen, een uitkomst die May wil voorkomen. Als Noord-Ierland onderdeel wordt van EU-lidstaat Ierland, zou het automatisch ook bij de EU horen.

Ook Schotland niet tevreden met Brexit

Voor Schotland, waar ook een meerderheid tegen een Brexit stemde, is het allemaal lastiger. Dat moet eerst onafhankelijkheid afdwingen via een referendum, en vervolgens bij Brussel een verzoek indienen om opnieuw lid van de EU te worden.

De Schotse premier Nicola Sturgeon dringt dan ook al enige tijd aan op een nieuw onafhankelijkheidsreferendum, en wilde dat het liefst voor de feitelijke Brexit. May wees haar oproepen consequent af.