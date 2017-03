Britten ‘niet verplicht’ om gepeperde EU-rekening op te hoesten

Groot-Brittannië heeft geen enkele wettelijke verplichting om de miljardenrekening van de Europese Unie (EU) te betalen. Het Verenigd Koninkrijk kan zonder ook maar een penny te betalen uit de Unie stappen.

In een rapport schrijft een commissie van het Britse Hogerhuis dat als er binnen twee jaar na het opstarten van Artikel 50 geen deal op tafel ligt, alle EU-regels verlopen, inclusief overeenkomsten over financiële vergoedingen. Het Verenigd Koninkrijk zou dan geen contributie meer hoeven te betalen.

Achterstallige betalingen

De Britten zouden nog zo’n 55 miljard euro aan achterstallige betalingen hebben openstaan, meldt de BBC. Het gaat hier nog om financiële toezeggingen van ex-premier David Cameron – die na zijn echec in het Britse referendum in juni plaatsmaakte voor Theresa May. Te denken valt aan bijdragen aan steunfondsen voor armere lidstaten en onderhouds-en reparatiekosten voor EU-gebouwen.

Dat er geen verplichting tot betaling bestaat, wil nog niet zeggen dat er geen geld wordt overgemaakt op de Brusselse rekening. Als Groot-Brittannië na de scheiding met de ex-EU-partners nog door een deur wil en toegang tot de Europese markt wil behouden, is het verstandig om in elk geval een deel op te hoesten, schrijft de commissie.

Artikel 50 starten

May wil na het Britse vertrek toegang houden tot de interne markt – want dat levert Verenigd Koninkrijk blijvende economische en financiële voordelen op. De onderhandelingen met de EU over de uittreding van Groot-Brittannië beginnen pas als Londen formeel een beroep doet op Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon.

Daarmee start een overlegperiode van twee jaar, waarna de Britten automatisch de EU verlaten. May kondigde aan dat zij Artikel 50 voor het einde van maart wil starten. Maar voor niets gaat de zon op, vindt ‘Brussel’. Groot-Brittannië zal moeten bloeden voor het Brexit-besluit. De Oostenrijkse bondskanselier Christian Kern zei eind februari dat het bedrag ‘rond de 60 miljard euro’ moet liggen.

Die uitspraak deed hij naar aanleiding van nog niet naar buiten gebrachte berekeningen van de Europese Commissie. Volgens de nieuwssite Politico gaat het onder meer om pensioenkosten voor EU-officials en plannen die pas in de komende jaren worden uitgevoerd. Ook de voorzitter van de Europese Commissie jean-Claude Juncker was helder: de Brexit zal niet goedkoop zijn voor de Britten.