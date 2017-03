Franse Republikeinen worstelen met Fillon

Het is crisis bij Les Républicains. Het leiderschap van François Fillon staat in de Franse centrum-rechtse partij ter discussie. De roep om zijn aftreden neemt met de dag toe. Zelf is hij vastbesloten om de volgende Franse president te worden.

Sinds vorige week is de positie van Fillon uitermate zwak. Hij moet op 15 maart voor de rechter verschijnen wegens misbruik van publiek geld. Fillon zou zijn vrouw en kinderen op de loonlijst hebben gezet, zonder dat ze daarvoor een tegenprestatie leverden. Afgelopen week brokkelde de steun voor hem binnen zijn eigen partij af; partijbonzen trokken één voor één hun steun in, zijn woordvoerder stapte op.

Partijtop zoekt naar uitweg

In de partij beraadt men zich op de positie van Fillon. De aanhangers van Nicolas Sarkozy eisen dat Fillon een opvolger benoemt. De gedoodverfde opvolger Alain Juppé liet vanmorgen echter weten niet beschikbaar te zijn voor de kandidatuur. De burgemeester van Bordeaux gaf als reden dat de partij geen belang zou hebben bij een leiderschapswissel, zo kort voor de verkiezingen.

Zondag sprak Fillon in de stromende regen zijn aanhang toe op de Esplanade du Trocadéro in Parijs. Naar zijn zeggen waren er meer dan 200.000 mensen op de been, volgens de politie waren het er 40.000. Massaal wapperde het toegestroomde publiek met de Franse driekleur. Fillon sprak, te midden van zijn vertrouwelingen: ‘Ik ben jullie mijn excuses verschuldigd.’ Tijdens de toespraak haalde hij woorden van Charles de Gaulle aan, het icoon van de vijfde republiek.

Diezelfde avond was hij te gast in het achtuurjournaal. Fillon antwoordde dat hij niet van plan is om zich terug te trekken. ‘Ik ben geen autist,’ zei hij, ‘ik zie wel dat mijn positie onzeker is, maar er is geen alternatief. Er is geen plan B waarmee het land kan worden gered.’ De presentator confronteerde Fillon met beelden uit de voorverkiezingen, waarin hij zei dat ‘een minister die in aanraking met justitie komt, niet geloofwaardig is.’ Fillon reageerde daar koeltjes op: ‘Hier sta ik nog steeds achter. Mij kan niets worden verweten. De rechtszaak is een hold up voor de democratie.’

‘Nooit eerder vertoond’

Oud-premier en partijgenoot Dominique de Villepin nam vanochtend in krachtige bewoordingen afstand van Fillon. ‘Hij spreekt als een populist en vervreemdt zich van de rechtsstaat. Dit is nooit eerder vertoond. Als men toenadering zoekt tot dit soort middelen is het einde zoek.’ Als Fillon de tweede ronde van de verkiezingen niet haalt, leidt hij een historische nederlaag: nooit eerder strandde de rechtse partij in de eerste ronde.