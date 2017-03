Deze Franse ‘voorbeeldblogger’ verspreidde jihadistische teksten onder pseudoniem

De jonge bloggers Mehdi Meklat en Badroudine Saïd Abdallah waren lange tijd de lievelingetjes van de Franse media. Ze schreven over het leven in de Franse banlieus, maar onlangs bleek dat Meklat antisemitische en jihadistische teksten verspreidde via Twitter.

Meklat en Abdallah – bijgenaamd ‘Mehdi’ en ‘Badrou’ – schreven voor Bondy Blog, een online platform over het leven in de Franse voorsteden, dat gesponsord wordt door de krant Libération.

Stem van migrantenjeugd

Mehdi en Badrou werden gezien als de ongehoorde stem van de (moslim)migrantenjeugd en werden veelvuldig geprezen vanwege hun eloquente en goed geïntegreerde houding. Maar voor de 24-jarige Meklat is dat omgeslagen: onlangs onthulde de Franse krant Le Monde dat Meklat er antisemitische, homofobe, vrouwonvriendelijke en jihadistische opvattingen op na leek te houden, die hij onder een pseudoniem op Twitter verspreidde.

Onder het pseudoniem ‘Marcelin Deschamps’ schreef hij de afgelopen vijf jaar meer dan 50.000 tweets, velen van hen van haatzaaiende aard: ‘Laat Hitler maar binnenkomen om de Joden te vermoorden’ is een voorbeeld. Over Stéphane Charbonnier (‘Charb’ in de Franse volksmond), een cartoonist van Charlie Hebdo die tijdens de aanslag op het weekblad sneuvelde, schreef hij: ‘Charb, wat ik graag zou doen, is een aantal Laguiole messen (luxe steakmessen, red.) in zijn (…) steken.’ Ook twitterde hij bijvoorbeeld dat hij Osama Bin Laden mist.

Personage om ‘te provoceren

Tegenover The New York Times reageert Meklat zelf op de ophef, en verklaart dat zijn tweede account ‘een obsessie’ voor hem werd, en dat het niet echt weergeeft hoe over dingen denkt. ‘Ik heb een personage gecreëerd, het is een fictief personage,’ zegt hij tegen de krant. Hij beweert dat hij het personage alleen creëerde om te provoceren: ‘we lachten erom, mijn vrienden en de journalisten om mij heen,’ aldus Meklat. ‘Mensen die mij niet kennen hebben het recht om gechoqueerd te zijn, want ja, de berichten waren schokkend.’

De affaire rondom Meklat krijgt ook de Franse politiek de aandacht: vooral het Front National van presidentskandidaat Marine Le Pen springt er gretig op in. ‘Waarom blijven de media Mehdi Meklat beschermen,’ vroeg Marion Marechal Le Pen, het nichtje van Marine, zich in februari af op Twitter.

Anderen maken zich zorgen over de ‘naïeve houding’ van de media ten opzichte van het heersende gedachtegoed in de banlieus. ‘Dit laat zien dat binnen een bepaald milieu, in de voorsteden en Bondy Blog, er een normalisering van antisemitisme. Het is niet bepaald agressief, maar bijna op het niveau van een grap,’ zegt politicoloog Laurent Bouvet in Le Figaro. Volgens hem is het ‘belachelijk maken van Joden en Israël’ daar heel normaal, en ging vooral Meklat daar heel ver in.

Gilles Clavruel, de antiracisme- en antisemitisme-chef van de Franse regering, noemt de onaantastbaarheid van Meklat het grootste probleem. ‘Iedereen in zijn professionele entourage wist er van. Ze vonden het niet belangrijk’. Volgens Clavreul zorgt het gedrag van Meklat voor een rechtvaardiging voor de standpunten van ‘xenofoben’, die er een slaatje uit zouden slaan.

Nadat er ophef ontstond in de Franse media, heeft Editions de Seuil, de uitgever van het boek Midnight van Mehdi en Badrou, het gedrag veroordeeld en het International League against Racism and Anti-Semitism aangifte gedaan vanwege zijn tweets.