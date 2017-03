Dit is het Republikeinse antwoord op Obamacare

Maandag dienden de Republikeinen het langverwachte wetsvoorstel in dat Obamacare moet vervangen. De Democraten zeggen dat het voorstel dramatische gevolgen zal hebben voor minder welvarende Amerikanen. Niet alle Republikeinen zijn tevreden met het plan.

Een van de belangrijkste aanpassingen is de afschaffing van de zogeheten Net Investment Income Tax. Deze belasting – voor Amerikanen die meer dan 125.000 dollar per jaar verdienen – is een van de pijlers onder de Affordable Care Act van oud-president Barack Obama, oftewel ‘Obamacare’. Daarnaast komt een toeslag van 0,9 procent te vervallen voor Amerikanen die meer dan 250.000 dollar per jaar verdienen.

Van subsidie naar belastingvoordeel

Het nieuwe plan heeft ook betrekking op de gebruikers van Obamacare. Mensen met inkomens lager dan 75.000 dollar per jaar, kunnen niet langer aanspraak maken op tegemoetkoming in de zorgkosten. De toeslag wordt vervangen door belastingvoordelen. Afhankelijk van het inkomen en de leeftijd kunnen de belastingvoordelen variëren van 2.000 tot 4.000 dollar per jaar.

De Republikeinen lijken hun conservatief-religieuze achterban tegemoet te komen. Mensen die aanspraak maken op hun zorgverzekering om een abortus te betalen, hebben geen recht meer op belastingvoordeel.

Planned Parenthood – een non-profit organisatie die gratis of tegen een laag tarief abortussen aanbiedt – ontvangt niet langer federaal belastinggeld.

Zoals verwacht reageerden de Democraten zeer kritisch op het wetsvoorstel. Volgens Nancy Pelosi, de Democratische partijleider in het Huis van Afgevaardigden, worden miljoenen Amerikanen erdoor getroffen. Zo zouden de Republikeinen van betaalbare zorg een ‘privilege van de rijken’ maken.

‘Obamacare Light’

Niet alle Republikeinen zijn blij met het plan. Rand Paul – zoon van de voormalige presidentskandidaat en libertariër Ron Paul – noemt het wetsvoorstel ‘Obamacare Light’. Veel Republikeinen vinden bijvoorbeeld dat er geen limiet moet zijn voor het recht op belastingvoordeel.

De Amerikaanse president Donald Trump is fel gekant tegen Obamacare. Tijdens zijn presidentscampagne beloofde hij het zorgstelsel te vervangen door ‘iets beters’. Vlak na zijn verkiezingszege liet hij elk nieuw initiatief rond Obamacare bevriezen.

Het definitieve wetsvoorstel ligt er naar verwachting eind 2017. Zo zullen bepaalde belastingen voor zorgverzekeraars, de farmaceutische industrie en producenten van medische hulpmiddelen komen te vervallen.