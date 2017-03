Erdogan trekt fel van leer tegen Nederland na intrekken vlucht

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan reageert boos op het Nederlandse besluit om de vlucht van zijn minister Mevlut Cavusoglu te stoppen. Hij vindt Nederlanders ‘nazi-overblijfselen’ en dreigt met tegenmaatregelen.

De Turkse president gaat in een toespraak in Istanbul fel tekeer, meldt de Turkse krant Daily Sabah. Hij noemt Nederland onder meer fascistisch en dreigt vluchten uit Nederland te blokkeren. Ook denkt hij erover na om Nederlandse diplomaten het land uit te zetten. Erdogan beschuldigt de Nederlandse autoriteiten ervan de uitkomst van het Turkse referendum te willen beïnvloeden. ‘Onze burgers die daar wonen zullen Nederland het beste antwoord geven in het komende referendum,’ aldus de president. Turkije heeft inmiddels de Nederlandse zaakgelastigde op het matje geroepen.

Eerder moest ook Duitsland het ontgelden nadat de lokale autoriteiten aldaar campagnebijeenkomsten met Turkse ministers verboden. Hij verweet de Duitsers nazi-praktijken.

Openbare orde in het geding

Erdogans woede-uitbarsting volgt nadat premier Mark Rutte (VVD) zaterdag bekendmaakte dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu niet mag landen. De landingsrechten voor zijn vliegtuig komende uit Turkije zijn ingetrokken. Tot deze maatregel is besloten, omdat de openbare orde in het geding is gekomen na een oproep aan Turkse Nederlanders om massaal deel te nemen aan een publieke manifestatie met Çavusoglu, schrijft Rutte op Facebook.

Nederland was met Turkije in gesprek over een ‘acceptabele oplossing’ maar nog voordat die gesprekken waren afgerond, dreigden de Turkse autoriteiten publiekelijk met sancties, aldus Rutte.

De maat is vol

De maat is vol, vindt het kabinet: ‘De zoektocht naar een redelijke oplossing was onmogelijk.’ Het is geen bezwaar als er bijeenkomsten worden gehouden waarin Turkse Nederlanders worden geïnformeerd over het referendum op 16 april, zegt het kabinet, maar wel als dit soort manifestaties ‘bijdragen aan de spanningen in de Nederlandse samenleving.

Volgens Rutte schond Turkije de regels bij het voorkomen van dit soort spanningen. Çavusoglu dreigde zaterdagochtend met zware politieke en economische sancties tegen Nederland als Den Haag zijn komst zou verhinderen. In een interview met tv-zender CNN Turk noemde hij Geert Wilders een ‘nazi’. Cavusoglu was van plan om 18.00 uur genodigden toe te spreken in de ambtswoning van de Turkse consul in Rotterdam. Hij wilde eigenlijk spreken in een daartoe afgehuurde zaal, maar dat ging niet door na actie van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA).