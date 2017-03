Erdogan wil macht Turken in Europa vergroten: ‘Neem meer kinderen’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zint op wraak nadat ministers uit zijn kabinet werden geweerd uit Nederland. De spanningen tussen Turkije en de EU lopen op. Om de Turkse invloed te verhogen, moeten Turken in Europa zoveel mogelijk kinderen krijgen.

Dat zegt althans Erdogan zelf. Tijdens een campagne-evenement voor het referendum over de macht van de Turkse president heeft hij gezegd dat Turken in Nederland ‘niet drie, maar vijf kinderen’ moeten nemen.

De politieke ruzie tussen Turkije en Europese landen houdt aan. Minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu dreigt zelfs met het sturen van tienduizenden migranten naar Europa. ‘Als u het zegt, maken wij zo de weg vrij voor 15.000 migranten per maand zoals we dat tot nu toe hebben voorkomen. Dan zal u zich eens wat afvragen.’

Bemoeienis uit Europa

Precies een jaar geleden werd de Turkijedeal gesloten: de EU en de Turkse regering maakten concrete afspraken om de enorme migrantenstroom naar Europa te beteugelen. In ruil voor de opvang die door Turkije wordt geregeld, zet de EU stappen richting visumvrij reizen voor Turkije en zelfs toegang tot de EU.

De Turkse regering zegt nu de bemoeienis van landen als Duitsland en Nederland te hekelen. ‘Het is net alsof het gaat om een grondwetswijziging in Duitsland of Nederland ofzo,’ zegt Soylu tegen Europese journalisten. ‘Waar bemoeit u zich mee?’