EU-onderhandelaar Barnier waarschuwt: liever geen harde Brexit

Een ‘harde Brexit’, waarbij het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder handelsovereenkomst, is voor beide partijen een slecht idee, zegt onderhandelaar Michel Barnier. Beide zouden hiervan ernstige consequenties ondervinden.

Barnier, die namens de Europese Commissie van voorzitter Jean-Claude Juncker onderhandelt over het Britse vertrek uit de Europese Unie (EU), hoopt op een Brexit met een ‘ambitieus vrijhandelsverdrag’, schrijft hij maandag in een opiniestuk in het zakendagblad The Financial Times.

Waarschuwing over harde Brexit

De Britse premier Theresa May roept steevast dat als het aan haar ligt ‘geen deal beter is dan een slechte deal’. Met andere woorden: als het er echt op aankomt, is zij bereid de EU achter zich te laten zonder handelsafspraken. Op woensdag wordt Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon ingeroepen en begint het formele onderhandelingsproces over de Brexit.

Barnier hoopt naar eigen zeggen op een ‘ordelijke terugtrekking’ van de Britten, omdat een harde Brexit zowel de Britse als de Europese economieën zou schaden. ‘Een no-deal-scenario is weliswaar mogelijk, maar zou ernstige consequenties hebben voor ons volk en onze economieën. Ook de Britten zullen hierdoor ongetwijfeld slechter af zijn.’ May heeft vaker gezegd ook liever een akkoord te bereiken waarin de Britten een bepaalde handelspositie ten opzichte van de EU behouden.

Belang van de EU en Britten

EU-onderhandelaar Barnier zegt dat de Brexit weliswaar ook nare consequenties heeft voor de EU-lidstaten, maar dat het voor hen makkelijk wordt om erbovenop te komen, ‘aangezien de 27 lidstaten blijven profiteren van de interne markt, de douane-unie en de meer dan zestig handelsverdragen met hun internationale partners’. Toch vindt hij, in een reactie op Mays uitspraak ‘liever geen deal, dan een slechte deal’, dat een ‘ordelijke terugtrekking’ in het belang van beide partijen is.

De EU heeft volgens Barnier in dit opzicht ‘niets te verbergen’. De rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk moeten volgens hem voorop staan, een onderwerp waarover May al eerder wilde onderhandelen, maar waar vooral de Duitsers tegen waren. Zij wilden wachten tot het begin van de formele onderhandelingen.

Barnier noemt impliciet ook de miljardenrekening die de EU eerder aan de Britten wilde presenteren. Hoewel er ‘geen prijs’ is voor het verlaten van de EU, schrijft hij, ‘moeten we wel de balans opmaken’. Eerder werd bekend dat de Britten nog zo’n 55 miljard euro aan achterstallige betalingen hebben openstaan.

Bovendien drukt hij de Britten op het hart dat hij wil blijven samenwerken op het gebied van defensie en veiligheid.