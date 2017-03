Gaat Israël een nieuwe nederzetting bouwen?

Voor het eerst in twintig jaar kondigde Israël de bouw van nieuwe nederzetting aan op de Westelijke Jordaanoever. Na de ontruiming van Anoma wordt in Shiloh een nieuw nederzetting gebouwd.

De veiligheidscommissie van de Israëlische ministerraad keurde donderdagavond de bouw van een nieuwe nederzetting op de Westelijke Jordaanoever unaniem goed. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wil op deze manier de oud-bewoners van de voormalige nederzetting Amona compenseren.

Nieuwe en uitgebreide nederzettingen

Amona werd begin februari – ondanks hevige protesten – ontruimd nadat het Israëlische Hooggerechtshof bepaalde dat de nederzetting illegaal was. Er is nu bouwgrond aangewezen nabij Shiloh, een andere nederzetting bewoond door orthodoxe Joden. Netanyahu kondigde ook aan dat een aantal reeds bestaande nederzettingen zullen uitbreiden met zo’n 2.000 woningen.

De Palestijnse Autoriteit veroordeelt de bouwplannen. Hanan Ashrawi, een christelijk-Palestijnse politicus, beschuldigt Israël van ‘apartheid’ en ‘etnische zuivering’. António Guterres, de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties, is teleurgesteld en vreest dat de bouwplannen de tweestatenoplossing ondermijnt.

Volgens de website The Times of Israël is er iets anders aan de hand. Zo zou Netanyahu de deadline van de kranten hebben afgewacht, om vervolgens aan te kondigen dat de groei van nederzettingen ‘beperkt’ zal worden. Door de deadline af te wachten is deze aankondiging niet het gespreksonderwerp tijdens het sabbat-avondmaal.

Het is afwachten hoe de Verenigde Staten op deze ontwikkelingen reageren. Begin februari zei de Amerikaanse president Donald Trump dat Israël moet stoppen met het bouwen van nieuwe nederzettingen. Daarentegen benoemde Trump de orthodoxe Jood David Friedman als de Amerikaanse ambassadeur in Israël. Friedman voelt zich verwant met rechtse Israëlische partijen en is populair onder Joodse kolonisten.