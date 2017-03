Geen Frexit? Dan stopt Marine Le Pen ermee

Als het Marine Le Pen niet lukt om Frankrijk los te weken van de Europese Unie (EU), dan treedt ze af. Le Pen is de presidentskandidaat voor de rechtse partij Front National.

Als de door haar gewenste onderhandelingen met Brussel over ‘meer soevereiniteit’ niet slagen en de Fransen in een door haar uitgeschreven referendum over een ‘Frexit’ – een Frans vertrek uit de EU – tegen stemmen, ‘dan verzoek ik ze een andere leider te kiezen,’ zegt de Front National-voorvrouw in een interview met NRC Handelsblad.

Niet op de pluche blijven plakken

‘Ik ben er niet om op de pluche te blijven plakken,’ zegt Le Pen. ‘Als de Fransen in de EU willen blijven, dan kan niets van mijn project uitgevoerd worden.’

In haar onderhandelingen met Brussel rekent Le Pen op de steun van een aantal Zuid-Europese landen, die volgens haar net als Frankrijk lijden onder de euromunt. De euro is volgens haar ‘niet ziek maar dood’. Een terugkeer van de franc zou volgens haar in combinatie met ‘intelligent protectionisme’ de Franse concurrentiepositie tegenover vooral Duitsland verbeteren.

Schandalen rondom Le Pen

In de race om het presidentschap staat Le Pen tegenover de progressieve liberaal Emmanuel Macron en de centrumrechtse François Fillon. Alle drie de kandidaten zijn al het onderwerp geweest van geruchten, en in het geval van Fillon en Le Pen, van fraudeschandalen. Le Pen moest een vergoeding van meer dan 300.000 euro terugbetalen aan het Parlement. Ze gebruikte de vergoeding om een politieke assistent in Parijs en een lijfwacht te kunnen betalen, terwijl de vergoeding was bedoeld voor assistenten in Brussel. Toen ze weigerde om dit bedrag terug te betalen, werd het ingehouden op haar loon.

Vorige week raakte Le Pen bovendien haar parlementaire immuniteit kwijt. Als lid van het Europees Parlement kon de politicus in Frankrijk niet worden aangeklaagd. Het Parlement besloot vandaag haar immuniteit op te schorten. Nu dreigt Le Pen te worden vervolgd door het Franse Openbaar Ministerie.

Marine Le Pen wacht mogelijk een aanklacht vanwege het verspreiden van schokkende beelden op Twitter. De extreemrechtse politicus zette in 2015 bloederige afbeeldingen van IS-onthoofdingen en martelingen online. Bij de onthoofding van journalist Michael Foley schreef ze: ‘Dit is IS.’ Een medewerker van het Front National tweette een foto van club Bataclan na de terroristische aanslag. De hoogste straf voor het vertonen van gewelddadige beelden is in Frankrijk een geldboete van 75.000 euro of een gevangenisstraf van vijf jaar.