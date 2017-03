Grote vertragingen vliegverkeer verwacht door Franse stakingsgolf

Een nieuwe stakingsgolf van Franse luchtverkeersleiders zal de komende dagen overal in West-Europa tot grote vertragingen leiden in het vliegverkeer. Dat is de verwachting van Thomas Reynaert van A4E, de belangenorganisatie van de luchtvaartmaatschappijen in Brussel.

Luchtverkeersleiders in Brest en Bordeaux kondigen aan vanaf 5 uur maandagochtend het werk neer te leggen. Dinsdag gaan ook de luchtverkeersleiders in Zuid-Frankrijk in staking. Volgens Reynaert zien de Europese luchtvaartmaatschappijen zich gedwongen zo’n duizend vluchten te schrappen. Een kwart van de vluchten zal niet of slechts met grote vertraging worden uitgevoerd.

Vluchten tussen Nederland en Spanje getroffen

Het vliegverkeer naar en van Franse luchthavens zal worden getroffen, maar ook de doorgaande vluchten over Frans grondgebied, bijvoorbeeld tussen Nederland en Spanje of Italië. Reynaert voorspelt dat alle Europese luchthavens de gevolgen zullen merken.

Luchtvaartmaatschappijen Ryanair en Easyjet waarschuwen op hun websites de reizigers dat zij de komende dagen met nog onbekende vertragingen rekening moeten houden. KLM en Transavia hebben nog geen waarschuwing laten uitgaan.

Volgens directeur Reynaert van A4E moeten de Europese Commissie en de EU-lidstaten ingrijpen en de rechten van reizigers beschermen. ‘Er zijn 15.000 luchtverkeersleiders in Europa die gewoon hun werk willen doen. We kunnen niet toestaan dat een klein aantal andere verkeersleiders schade berokkent aan miljoenen passagiers.’ A4E wil dat stakingen minstens drie dagen van tevoren worden aangekondigd, zodat reizigers en luchtvaartmaatschappijen de hinder enigszins kunnen beperken.

Grote schade aan Europese economie

Reynaert zei niet te willen tornen aan de arbeidsrechten van luchtverkeersleiders, maar tussen 2010 en 2016 staakten vooral de Franse verkeersleiders, in totaal 217 dagen. Gemiddeld waren de luchtverkeersleiders van elke negen werkdagen er één in staking.

Telkens duurde het ook weer enige tijd voordat de luchtvaartmaatschappijen het verkeer op gang kregen en volgens hun gewone dienstroosters werkten. Het Europese luchtverkeer had tussen 2010 en 2016 278 dagen te kampen met grote vertragingen en annuleringen. De schade aan de Europese economie bedroeg 12 miljard euro, aldus Reynaert.