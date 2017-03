Hawaï sta-in-de-weg voor Trumps nieuwe inreisverbod?

De Amerikaanse staat Hawaï gaat het nieuwe inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump juridisch aanvechten. Advocaten van de staat – een eilandengroep midden in de Stille Oceaan – bepleiten een tijdelijke opschorting die de invoering van het nieuwe decreet moet blokkeren.

‘Voor alle duidelijkheid, het nieuwe decreet betreft minder mensen dan het oude,’ zegt een van de advocaten tegen de Amerikaanse tv-zender CNN. Maar volgens hem heeft het nieuwe verbod dezelfde ‘constitutionele en statutaire tekortkomingen’. Met een mogelijke aanklacht is Hawaï de eerste partij die zich verzet tegen Trumps nieuwe inreisverbod.

‘Vluchtelingen de klos’

In een verklaring zegt de procureur-generaal van Hawaï, Doug Chin, dat Trumps nieuwe plan ‘niets minder is dan een moslimban 2.0’. ‘Onder de noemer “nationale veiligheid” zijn immigranten en vluchtelingen de klos. Het kan zomaar leiden tot verdere beperkingen.’ De federale rechter is gevraagd vaart te maken, zodat er een uitspraak is voor 16 maart. Vanaf die dag zal het gewijzigde inreisverbod van kracht zijn.

In de nieuwe versie kunnen inwoners van Irak de Verenigde Staten zonder beperkingen binnenkomen. Ook houders van een zogenoemde green card, een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, mogen het land vrij in. Het verbod betreft de inwoners van zes overwegend islamitische landen: Jemen, Sudan, Somalië, Syrië, Libië en Iran.

Hevige commotie over vorige ban

In het vorige inreisverbod, dat schertsend een ‘moslimban’ werd genoemd en waarover hevige commotie ontstond, hoorde Irak nog wel bij de landen waarvan inwoners een inreisverbod kregen. Door die versie van het verbod werd – tot grote woede van Trump – al snel een streep gehaald door een federale rechter. Waarom is Irak uit het verbod geschrapt? Daar zouden twee redenen voor zijn.

Ten eerste heeft Irak sinds januari zijn veiligheidsmaatregelen voor vertrekkende inwoners aangescherpt, onder meer door extra visumcontroles en het delen van gegevens met de Verenigde Staten. Ten tweede werkt het land intensief samen met de Amerikanen in de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat.

Het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken liet in een verklaring weten enorm opgelucht te zijn over het besluit van Trump: ‘Dit is een belangrijke stap in de goede richting. Het bevestigt de strategische alliantie tussen Bagdad en Washington op veel gebieden, en hun gezamenlijke strijd tegen het terrorisme.’