In gesprek over Erdogan: is hij zowel briljant als onmogelijk?

Samen met de Franse journalist Nicolas Cheviron schreef Jean-Francois Pérouse een biografie over de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Esther Koeckhoven ging in gesprek met hen. ‘We kunnen niet zeggen of hij een goede leider is of niet.’

Een ding is duidelijk als je met de Franse auteurs van de biografie Erdoğan. De nieuwe vader van Turkije (2016) in gesprek gaat. Ze hopen met hun boek het optreden van de leider in Turkse context te plaatsen.

Erdogans voetballoopbaan

‘Het gaat niet alleen om Erdogans macht te begrijpen. De omstandigheden in het land waardoor hij zo’n groot regeringsleider heeft kunnen worden, zijn ook belangrijk. De oorlog in Syrië speelt eveneens mee,’ zegt geograaf en auteur Jean-Francois Pérouse tegen Elsevier. Samen met de Franse journalist Nicolas Cheviron schreef hij een biografie over de omstreden Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

In het boek komt niet alleen zijn politieke carrière van de afgelopen tien jaar aan bod, maar ook zijn jeugd, voetballoopbaan en zijn eerste politieke jaren, als voorman van de jeugdafdeling van de islamitische Partij van Nationale Redding, de MSP.

Evolutie in Turkije

De auteurs proberen de macht van Erdogan te beschrijven zonder de westerse mening te laten doordringen. ‘We willen Erdogan begrijpen zonder de invloed van de vooroordelen die er nu over hem zijn,’ vertelt Cheviron. Pérouse vult aan: ‘Erdogan is kenmerkend voor de evolutie in zijn land, zowel op sociaal als economisch-politiek gebied.’

De twee kenden elkaar al langere tijd door hun leven en werk in Turkije. Pérouse koos bewust voor de samenwerking met een journalist: ‘Het was moeilijk voor mij om toegankelijk te schrijven om een groter publiek te bereiken. Uitgevers houden niet van de academische stijl.’ Pérouse vond Erdogan zo’n tien jaar geleden al interessant. ‘Hij was een uitzonderlijk persoon in Europa, mede door zijn charisma. Hij trok mijn interesse.’

Maar op weg naar het bereiken van zijn doel – de nieuwe vader van de Turken worden – werd zijn charisma minder. De auteurs concluderen in hun boek dat hij steeds minder ‘vriendelijk’, steeds minder ‘bewonderenswaardig’ werd, of om het gemeenzaam te zeggen, steeds ‘onmogelijker’.

Mislukte staatsgreep

Of Erdogan moet worden geprezen als leider, daar laten de twee zich niet over uit. ‘We kunnen niet zeggen of hij een goede leider is of niet, maar we kunnen er wel over discussiëren,’ zegt Cheviron hierover. In de biografie laten ze hun mening meer doorschemeren. Zo beschouwen de auteurs de mislukte staatsgreep van 15 juli vorig jaar als gouden kans voor Erdogan, waarmee hij zijn macht kon versterken.

Tijdens een bijeenkomst afgelopen maandag in De Balie in Amsterdam gaven de Fransen hun mening over de situatie in Turkije en Erdogan. Zo kwam het referendum op 16 april ter sprake. Daarin mogen de Turken kiezen of zij een presidentieel stelsel willen. Op de vraag uit het publiek of Erdoğan het referendum ook kan verliezen, zegt Pérouse volmondig ‘nee’. De Franse geoloog betwijfelt of het referendum wordt gehouden. ‘Als Erdogan denkt dat hij misschien niet kan winnen, dan zal het referendum niet doorgaan.’ Als de Turkse president het referendum wint, kan hij tot 2029 zijn land regeren. Een man in de zaal, die zelf aangaf achter Erdogan te staan, vroeg de schrijvers waar zij Erdogan plaatsen in vergelijking met andere wereldleiders. Volgens de jonge man uit het publiek staat de Turkse leider op nummer één. Cheviron en Pérouse konden hier geen direct antwoord op geven en daarom sloot Pérouse de avond af met de woorden dat hij Erdogan en politiek intellectueel vindt.

Volgens de Fransen heeft hij die briljant gegrepen en is hij objectief gezien de nieuwe vader van de Turken. Hij is voortaan de held van de democratie die hij zo graag wilde zijn, de evenknie van Adnan Menderes. Een Menderes die niet zou worden opgehangen, op het nippertje gered door zíjn trouwe volk. Hij is voortaan, in zijn land en voor zijn door de beproeving van de staatsgreep opnieuw geformatteerde volk, de held van de democratie die hij zo graag wilde zijn, de evenknie van Adnan Menderes. Een Menderes die niet zou worden opgehangen, op het nippertje gered door zijn trouwe volk. Menderes was Turks politicus en premier van 1950 tot 1960. Hij werd na een militaire staatsgreep geëxecuteerd.

Is Erdogan een strateeg?

Tijdens het schrijfproces liepen de schrijvers tegen een groot misverstand aan. ‘Europeanen denken dat er altijd een duidelijke strategie is, dat elke leider een ideologie heeft,’ zegt Pérouse. ‘Maar Erdogan had helemaal geen agenda toen hij begon. En ook nu heeft hij geen strategie.’ Veel westerse media zijn het niet met hen eens; hij wordt gezien als een politiek strateeg die alles naar zijn hand weet te zetten. ‘Hij is meer bezig met nieuwe technieken, dan met de ideologie van de partij,’ zegt Nicolas Cheviron.

Voor de biografie zijn veel Turkse media als bronnen gebruikt. Hiervoor hebben de auteurs bewust gekozen zodat ondervraagden geen tegenstand konden bieden. Interviews geven namelijk weinig toegevoegde waarde aan de geschreven bronnen, vinden ze. ‘Veel Turkse mediaberichten zijn gepolariseerd, maar er zijn ook berichten van critici. Om balans te vinden tussen deze twee uitersten vergeleken we de meningen en controleerden we de feiten,’ zegt Cheviron.

De rol van Europa

De auteurs hebben een duidelijke mening over de verhouding tussen Europa en Turkije. Pérouse noemt de situatie in Turkije kritiek. ‘Op economisch gebied, en de onzekerheden worden aangewakkerd door gewelddadige ontwikkelingen in het land. Ik hoop dat de situatie snel beter wordt en dat Europa haar verantwoordelijkheid neemt om Turkije te helpen een beter land te worden.’

Cheviron voegt daaraan toe: ‘Er zijn na de coup veel Turkse journalisten opgepakt, en de Europese Unie deed hier vrijwel niks aan. Turkije zit in het proces om toe te treden tot de EU, maar er wordt niks gedaan om de Turkse burgers te beschermen. Geen hulp door nutteloze overnames of afwijzing, maar door een positieve positie in te nemen om Turkije naar een betere koers te helpen.’