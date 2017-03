India bereid tot ‘preventieve nucleaire aanval’ op Pakistan

‘Een aardverschuiving’ noemen nucleair deskundigen en politiek historici de omslag in het nationale veiligheidsbeleid van India. Het land kiest voor een agressievere houding jegens Pakistan en zou bereid zijn kernwapens in te zetten.

Het Indiase dagblad The Economic Times meldt dat India het no first use-beleid zal laten varen. Dat beleid hield in: India zal kernwapens gebruiken, maar alleen wanneer buurland en aartsrivaal Pakistan dat eerst doet.

‘Preventieve’ nucleaire aanval

Vipin Narang, een Zuid-Aziatische nucleaire expert werkzaam aan het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology, zegt dat India een ‘preventieve’ nucleaire aanval op Pakistan zal uitvoeren als er genoeg aanwijzingen zijn voor een op handen zijnde Pakistaanse nucleaire aanval. Zo’n preventieve reactie zal gericht zijn op Pakistaanse nucleaire centra, waardoor de impact van een tegenaanval aanzienlijk wordt verminderd.

Sameer Lalwani, een Zuid-Azië-expert werkzaam aan het Stimson Center in Washington, maakt zich zorgen over Narangs uitspraken. Volgens Lalwani bedreigen die de stabiliteit in de regio.

India en Pakistan hebben beide een omvangrijk kernwapenarsenaal. India begon zijn nucleaire programma in 1968 en beschikt over zo’n 120 kernkoppen. Pakistan begon met nucleaire testen in 1972 en heeft naar schatting 130 kernwapens.

Sinds het aantreden van de Indiase premier Narendra Modi in 2014 vaart India een nationalistische koers. Modi, een hindoe-nationalist, wordt wel vergeleken met de Amerikaanse president Donald Trump. De premier heeft een moeilijke verstandhouding met de media en communiceert vooral via Twitter.

Jammu en Kasjmir

Eind 2016 noemde Modi Pakistan ‘het moederschip van het terrorisme’. Hiermee reageerde de premier op een terroristische aanval op een Indiase militaire basis in Kasjmir, waarbij 19 Indiase soldaten omkwamen. Modi beschuldigde terreurgroepen uit Pakistan van de aanval, wat wordt tegengesproken door de Pakistaanse autoriteiten.

Met de dekolonisatie door de Britten (1947) kwam er een einde aan Brits-Indië. Het overwegend hindoeïstische India en het islamitische Pakistan gingen verder als onafhankelijke staten. De twee landen vochten talrijke, ook gewapende conflicten uit. Sinds 1989 loopt het geregeld uit op gevechten in Jammu en Kasjmir, de regio in het noorden die wordt opgeëist door zowel India als Pakistan.