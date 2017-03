Inhoud Whatsapp-bericht terrorist Londen blijft raadsel voor politie

De Britse politie heeft geen banden kunnen vinden tussen aanslagpleger Khalid Masood en terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Wel had Masood een ‘duidelijke interesse’ in de jihad.

IS eiste de aanslag eerder wel op, maar volgens de politie zijn er geen banden tussen Masood (52) en de terreurgroep, meldt persbureau Reuters.

Whatsapp-bericht

De radicale moslim Masood is verantwoordelijk voor de aanslag bij het Britse parlement vorige week woensdag, toen hij met zijn auto op een groep voetgangers inreed. Daarbij kwamen drie mensen om, en raakten ongeveer 50 mensen gewond. Vervolgens rende hij door de hekken van Westminster om een politieagent neer te steken. Die man overleed later. Na zijn mesaanval werd Masood doodgeschoten door de politie.

Hoewel zijn aanslag lijkt ‘gekopieerd van de retoriek van IS’, heeft de politie naar eigen zeggen geen bewijs dat hij zijn daad met anderen zou hebben besproken. Kort voor de aanslag zou Masood wel een Whatsapp-bericht hebben ontvangen of verstuurd. Maar omdat de berichtendienst gebruik maakt van encryptie, heeft de politie het appje nog altijd niet ingezien. Ook weten ze niet met wie hij contact had op dat moment.

Niet in de gevangenis geradicaliseerd

Masoods oorspronkelijke naam was Adrian Russel Ajao. Hij veranderde zijn naam in 2005 in Khalid Masood, vermoedelijk kort nadat hij zich tot de islam bekeerd had.

Eerder werd gesuggereerd dat Masood in 2003 in de gevangenis zou zijn geradicaliseerd. Volgens Neil Basu, coördinator van de Britse anti-terreurinstantie, is dat pure speculatie. Ook voor het verhaal over de gevangenis is dus geen bewijs gevonden.

Masood had al een aantal misdrijven op zijn naam staan, waaronder geweldpleging, verboden wapenbezit en verstoring van de openbare orde. Hij werd niet eerder veroordeeld voor terreur-gerelateerde misdrijven.