IS-leider Al-Baghdadi wil vooral zijn eigen hachje redden

Amerikaanse en Iraakse officieren denken dat de leider van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) Abu Bakr al-Baghdadi zijn mannen heeft achtergelaten om de slag om de Iraakse Mosul uit te vechten. Hij zou zich nu ergens in de woestijn bevinden.

Al-Baghdadi is vooral gericht op zijn eigen overleving, zegt de Amerikaanse generaal Rupert Jones – vice-commandant van de door Amerika geleide internationale coalitie tegen IS, tegen persbureau Reuters.

Officiële communicatie

Het is voor de regeringen van Irak en Amerika vrijwel onmogelijk om de exacte locatie van Al-Baghdadi, die zichzelf tijdens de opmars van IS in 2014 heeft benoemd tot leider van het ‘kalifaat’, te achterhalen. Maar volgens officieren van de Amerikaanse en Iraakse inlichtingendiensten is er een lange tijd geen officiële communicatie geweest van zijn kant. Het aantal IS-berichten op sociale media neemt ook af. Dat in combinatie met het terreinverlies waar IS in Mosul onder lijdt, zou wijzen op het vertrek van Al-Baghdadi uit de Iraakse miljoenenstad. De IS-leider is overigens al meerdere keren onterecht doodverklaard.

Als het ‘kalifaat’ valt, moet Europa rekenen op een grote stroom van terugkerende jihadisten. Is Nederland wel voorbereid op terugkeerders?

Volgens de bronnen is hij – uit angst om gevangengenomen te worden – continu in beweging: hij zou meerdere keren per dag van locatie wisselen. Ook gebruikt hij vrijwel nooit communicatiemiddelen die traceerbaar zijn. De informatie die de inlichtingendiensten tot nu toe verzameld hebben, zou erop wijzen dat Al-Baghdadi zich eerder schuilhoudt bij sympathisanten in kleine woestijndorpjes, dan in een grote stad als Mosul waar bovendien een hevige strijd aanstaande is.

Offensief op Mosul

De Iraakse troepen zijn met steun van de Amerikanen vijf maanden geleden begonnen met een operatie om Mosul te heroveren op IS. De stad is verreweg het grootste IS-bolwerk en is vier keer groter dan elk ander gebied dat de terreurbeweging ooit in handen heeft gehad. De bevrijdingsoperatie in Mosul verloopt traag, vooral omdat er nog honderdduizenden burgers gevangen zitten.

In januari wist het Iraakse leger, dat met zo’n 100.000 man ter plaatse is, het oostelijke deel van Mosul te heroveren op IS. Daarbij zouden zo’n 6.000 jihadisten van IS zijn gedood. Al-Baghdadi en zijn consorten hebben geen uitingen gedaan over hun verlies in het oosten van Mosul. Logisch ook, want dat zou lijnrecht tegen de IS-propagandastrategie ingaan.

In februari begonnen de troepen met het tweede deel van de operatie: het oversteken van de rivier de Tigris om vervolgens het westelijke deel ook opnieuw in handen te krijgen. De Iraakse regering is optimistisch: een zege in Mosul is volgens Irak onvermijdelijk. Daarmee zou het ‘kalifaat’ in Irak uit elkaar vallen.

Ook de Amerikanen zijn positief over de vorderingen in Mosul. ‘Het spel is over,’ zegt generaal Matthew Isler, brigadier van de Amerikaanse luchtmacht. Volgens hem zou een aantal buitenlandse strijders van IS in alle wanhoop proberen de stad te verlaten. Degenen die achterblijven, voornamelijk Iraakse terroristen, zouden een stevige strijd voeren maar vormen niet langer een integraal front, aldus Isler.

Hoewel het einde in zicht is in Mosul, bereiden Amerika en Irak zich voor op een tactische wisseling van IS. De terreurbeweging zou daarna ondergronds verder kunnen gaan. De totale val van het ‘kalifaat’ zou bovendien pas compleet zijn als het Syrische IS-bolwerk Raqqa ook wordt heroverd.

Omdat in Syrië verschillende rebellengroeperingen, naast IS, ook elkaar bestrijden, is de operatie op Raqqa lastiger dan die op Mosul. Het startschot voor een offensief op Raqqa wordt waarschijnlijk later dit jaar gelost.