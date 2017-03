Is Poetin de stille kracht achter de Franse verkiezingen?

De presidentsverkiezingen in Frankrijk worden actief beïnvloed door de Russische regering. Dit zegt een Amerikaanse Senaatscommissie die ook onderzoek doet naar betrokkenheid van Rusland bij het (verkiezings)kamp van de Republikeinen.

De voorzitter van de commissie, Richard Burr, vermoedt dat de regering van de Russische president Vladimir Poetin probeert de machtsbalans in westerse landen te verstoren. Hij zou dit doen door extreem-rechtse kandidaten actief te steunen bij hun campagne. Burr zegt ook dat Rusland pogingen heeft ondernomen om de verkiezingen in Nederland te beïnvloeden, maar noemde man noch paard.

‘Ik denk dat het redelijk is aan te nemen dat de Russen zich actief bemoeien met de Franse verkiezingscampagne, zoals iedereen al vermoedt,’ zei Burr. Mogelijk doelt hij op de campagne van de extreem-nationalistische partij Front National van Marine Le Pen.

Front National in Moskou

Le Pen onderhoudt warme banden met Poetin. Vorige week was er een verrassingsontmoeting tussen Le Pen en Poetin in Moskou. Poetin beloofde toen plechtig geen invloed te zullen uitoefenen op de Franse presidentsverkiezingen, dit voorjaar. Le Pen zei op haar beurt dat zij tegenstander is van de Europese sancties tegen Rusland, die zijn ingesteld na de Russische annexatie van de Krim. Volgens Franse media was haar bezoek aan Rusland bedoeld om geld op te halen voor haar verkiezingscampagne.

Mocht Le Pen de verkiezingen om het presidentschap in Frankrijk winnen, dan zal zij alles op alles zetten om Frankrijk uit de Europese Unie te laten stappen. Dit zou de geopolitieke macht van Poetin verstevigen.

Poetin heeft eveneens een goede relatie met François Fillon, de leider van de centrum-rechtse Les Républicains. Fillon zou onder meer bijeenkomsten hebben georganiseerd tussen Poetin en de CEO van de Franse oliemaatschappij Total.