Juncker sneert naar Trump: ‘Jij steunt Brexit? Dan steun ik onafhankelijk Texas’

De president van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker haalt uit naar de Amerikaanse president Donald Trump. Tot grote ergernis van Juncker en andere Europese kopstukken, schaarde Trump zich eerder achter Brexit en moedigde hij andere Europese lidstaten aan ook de EU te verlaten.

‘De nieuwe Amerikaanse president was erg gelukkig met Brexit en vroeg andere landen hetzelfde te doen,’ zei Juncker tijdens een bijeenkomst van zijn Europese fractie in Valetta, Malta. ‘Als hij zo doorgaat, dan ga ik de onafhankelijkheid promoten van staten als Ohio en Texas’.

Uitspraak is grapje, maar ergernis is echt

Dinsdag presenteerde de Britse premier Theresa May haar afscheidsbrief aan de EU. De ‘steun’ die Juncker uitspreekt aan Amerikaanse staten die de Verenigde Staten willen verlaten is weliswaar bedoeld als grapje, maar de ergernis die hij en anderen ten opzichte van Trumps positie over Brexit ervaren is bloedserieus. ‘Brexit is niet het einde van alles, maar we moeten het als een nieuw begin zien,’ zei Juncker.

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel en voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk waren aanwezig bij de bijeenkomst. De beslissing van de Britten maakt de EU alleen maar meer vastberaden, zei Tusk. Hij hamerde erop dat de ‘eensgezindheid’ van de EU moet blijven bestaan, ook tijdens de aanstaande onderhandelingen met de Britten.

Merkel wil EU-burgers beschermen

Merkel sprak zich ook uit voor Europese eensgezindheid: ‘Veel mensen zeggen dat de wereld en Europa aan het derailleren zijn,’ zei Merkel. ‘Maar samen kunnen we meer dan wanneer we het alleen moeten doen.’ Als leider van de grootste Europese economie, heeft Duitsland de grootste stem over de einddeal die de EU met de Britten sluit.

Woensdag verklaarde Merkel na de brief van May dat de rechten van EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen of werken, voorop moeten staan voor de EU. Zij moeten zo min mogelijk last hebben van Brexit in hun dagelijkse leven, aldus Merkel. De EU, een ‘voortdurend succesverhaal’, volgens Merkel, moet nu op een rij zetten wat belangrijk is bij de onderhandelingen over de Brexit. Dat gebeurt tijdens een speciale Brexit-top op 29 april. Er wonen zo’n drie miljoen mensen en het is vooralsnog onduidelijk wat een Brexit voor hen zal betekenen.