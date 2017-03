Krijgt Schotland een tweede onafhankelijkheidsreferendum?

De Schotse premier Nicola Sturgeon gaat het parlement in Edinburgh vragen opnieuw te stemmen over Schotse onafhankelijkheid. In 2014 was de meerderheid van de Schotten tegen een onafhankelijk Schotland.

Tijdens een persconferentie kondigde Sturgeon haar intenties aan. Het Schotse parlement zal eerst over het referendum stemmen. Sinds het Brexit-referendum in juni vorig jaar hebben de Schotse nationalisten diverse keren aangegeven een nieuw referendum in Schotland te willen houden.

Sturgeon staat open voor alternatieven

De Britse regering wil voor eind maart – en mogelijk al deze week – Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon in werking stellen. De Schotse Nationalistische Partij (SNP) wil die kans aangrijpen om de vraag over de onafhankelijkheid van Schotland opnieuw aan de Schotten voor te leggen. De SNP is eventueel bereid nieuwe afspraken te maken met de Britse regering in Westminster. ‘Mijn deur staat altijd open,’ aldus Sturgeon.

Tijdens hun referendum in 2014 wisten de Schotten nog niet dat het Brexit-referendum er in 2016 zou komen. De volksraadpleging over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie was een verkiezingsbelofte van toenmalig premier David Cameron, wiens Conservatieve partij met deze belofte de verkiezingen in 2015 won.

De SNP, die zich al jaren inzet voor een onafhankelijk Schotland, hoopt op een referendum in het najaar van 2018, of het voorjaar van 2019. In het Britse parlement, waar de SNP ook is vertegenwoordigd, kregen de Schotse nationalisten steevast hetzelfde antwoord op vragen over een Schots referendum: dat gaat niet gebeuren.

Re Sturgeon and Scoxit: Cannot see how second #indyref can happen in 2018 amid fog of Brexit negotiations — Lionel Barber (@lionelbarber) 13 maart 2017

Schotten uit de EU?

Zowel Labour als de Conservatieven, de twee grote partijen in het Britse parlement, pleitten tijdens de campagne in 2014 voor een ‘nee’ op de vraag of Schotland een onafhankelijk land moest worden. Het ‘nee’-kamp won uiteindelijk met een relatief ruime meerderheid (55,3 procent).

Schotland is, vooral economisch, afhankelijk van de Europese Unie. Tijdens het Brexit-referendum in 2016 stemden Schotten massaal tegen het Britse vertrek uit de EU. In Engeland en Wales overheersten de ‘leave’-stemmen. Nu de Britten uit de EU stappen, hopen de Schotse nationalisten Schotland in de EU te houden door uit het Verenigd Koninkrijk te treden en onafhankelijk te worden.