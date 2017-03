Le Pen is immuniteit kwijt en wordt nu mogelijk vervolgd

De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen is haar parlementaire onschendbaarheid kwijt. Als lid van het Europees Parlement kon de politicus in Frankrijk niet worden aangeklaagd. Het Parlement besloot vandaag haar immuniteit op te schorten. Nu dreigt Le Pen te worden vervolgd door het Franse Openbaar Ministerie.

Marine Le Pen wacht mogelijk een aanklacht vanwege het verspreiden van schokkende beelden op Twitter. De extreemrechtse politicus zette in 2015 bloederige afbeeldingen van IS-onthoofdingen en martelingen online. Bij de onthoofding van journalist Michael Foley schreef ze: ‘Dit is IS.’ Een medewerker van het Front National tweette een foto van club Bataclan na de terroristische aanslag. De foto’s werden op last van de Franse overheid verwijderd.

De hoogste straf voor het vertonen van gewelddadige beelden is in Frankrijk een geldboete van 75.000 euro of een gevangenisstraf van vijf jaar. Met het oog op de naderende presidentsverkiezingen komt dit Le Pen slecht uit.

Het parket drong bij het Europees Parlement aan op het opheffen van de immuniteit van Le Pen, om een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Het Europees Parlement stemde hier vandaag mee in. PVV-leider Geert Wilders reageerde woedend op de maatregel. Tegen het ANP zei hij: ‘Het verspreiden van de waarheid kan nu worden vervolgd. Waanzin.’ De PVV en het Front National van Le Pen trekken samen op in het Europees Parlement.

Eerder conflict

Overigens kwam Le Pen al eerder in opspraak in het Europees Parlement. Le Pen moest een vergoeding van meer dan 300.000 euro terugbetalen aan het Parlement. Ze gebruikte de vergoeding om een politieke assistent in Parijs en een lijfwacht te kunnen betalen, terwijl de vergoeding was bedoeld voor assistenten in Brussel. Toen ze weigerde om dit bedrag terug te betalen, werd het ingehouden op haar loon.