Maleisië en Noord-Korea drijven moordzaak verder op de spits

Noord-Korea en Maleisië ruziën maar door over de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Zijn bewind laat voorlopig geen Maleisische burgers vertrekken totdat de moordzaak is opgelost.

De Maleisische premier Najib Razak noemde de actie van de Noord-Koreanen ‘weerzinwekkend’ en eist onmiddellijke vrijlating van zijn burgers. Hij sprak van een gijzeling.

Vermoord na aanval met zenuwgas

Maleisië laat zich overigens ook niet onbetuigd. Noord-Koreanen die zich in dat land begeven, mogen er tot nader order ook niet uit. De spanningen tussen beide landen zijn hoog opgelopen nadat Kim Jong-nam in februari op het vliegveld van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur werd vermoord. Hij kwam om het leven na een aanval met zenuwgas. Camerabeelden tonen aan dat Kim de luchthavenbeveiliging nog op de hoogte stelde van de aanval. Kort daarna werd hij onwel, zakte in elkaar en stierf.

Maleisië is ervan overtuigd dat Noord-Korea achter de moord zit. Maandag bestempelde Noord-Korea de ambassadeur van Maleisië tot ongewenst persoon. Hij moest het land voor dinsdagochtend 10 uur verlaten. Het is onduidelijk of dat is gebeurd. Maleisië had eerder de Noord-Koreaanse ambassadeur uitgewezen. Daarmee zijn de diplomatieke betrekkingen in zwaar weer terechtgekomen.

Ambassade omsingeld

Drie Noord-Koreanen die worden gerelateerd aan de moord houden zich volgens de Maleisische politie schuil in de Noord-Koreaanse ambassade in Kuala Lumpur. Premier Razak heeft het pand laten omsingelen en een spoedvergadering van de nationale veiligheidsraad ingelast.

Volgens de politie in Kuala Lumpur is het een kwestie van tijd totdat de drie verdachten de ambassade verlaten. Door het pand af te sluiten, hopen de autoriteiten tevens te achterhalen wie er precies op de ambassade werken. De politie vermoedt dat de meeste verdachten inmiddels naar Noord-Korea zijn gevlucht. Het stalinistische regime ontkent elke betrokkenheid bij de moord.