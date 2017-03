Meerdere gewonden bij bijlaanval in station Düsseldorf

De politie in Düsseldorf is donderdagavond massaal uitgerukt omdat een man met een bijl op het centraal station het publiek bedreigde en aanviel. Daardoor zijn zeven gewonden gevallen.

Volgens Duitse media werden passerende mensen door de bijl geraakt. Het treinverkeer was tot stilstand gekomen en boven het station vlogen politiehelikopters, aldus getuigen.

Psychische problemen

Het gebeurde rond 21.00 uur. De vermoedelijke dader, die door de politie is gearresteerd, is een 36-jarige inwoner uit Wuppertal. Hij is afkomstig uit voormalig-Joegoslavië en lijdt aan psychische problemen, zegt een politiewoordvoerder van de politie. Volgens de politie is de bijlaanval geen terreurdaad.