Merkel wil marshallplan voor Afrika om migranten te stoppen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is deze week in Noord-Afrika om haar marshallplan te promoten. Volgens Merkel is economische ontwikkeling de enige manier om de migratiestromen uit Afrika te stoppen.

Donderdag komt de bondskanselier aan in Egypte, waar zij president Abdul Fatah al-Sisi zal ontmoeten. Vrijdag reist Merkel door naar Tunesië, voor een overleg met president Beji Caid Essebsi. De bondskanselier wil meer medewerking van de Noord-Afrikaanse landen als het gaat om het terugnemen van geweigerde asielzoekers. In haar bezoek staat de economische ontwikkeling van Afrika centraal.

Buitenlandse investeringen

Merkel wordt vergezeld door een delegatie van zakenlui. Zowel Egypte als Tunesië heeft het vanuit economisch opzicht zwaar en kampt met een hoge (jeugd)werkloosheid. Daarnaast heeft de toeristische sector zware klappen gehad; door terroristische aanslagen en politieke instabiliteit blijven de toeristen weg. Buitenlandse investeringen zijn daarom meer dan welkom.

In oktober bezocht Merkel al Niger, Mali en Ethiopië, landen waar veel migranten vandaan komen. Vooral Niger fungeert als een knooppunt in migratieroutes. Het land ontving 42 miljoen euro van de Europese Unie, maar zegt een miljard euro nodig te hebben om illegale migratie naar Europa tegen te gaan.

Volgens de bondskanselier hebben Duitse bedrijven een miljoen banen op het Afrikaanse continent gecreëerd. De komende tien jaar moet dit aantal minimaal verdrievoudigen. Merkels plan – gebaseerd op het Marshallplan waarmee Amerika Europa na de Tweede Wereldoorlog weer op de been hielp – omvat de ontwikkeling van educatie, de agrarische sector en ondernemerschap.

Twintig miljoen Afrikaanse migranten

Ook Libië staat op de agenda. Het door burgeroorlog geteisterde land dient vaak als vertrekpunt naar Europa en is het werkterrein van mensensmokkelaars. ‘Als we Libië niet politiek stabiliseren, zullen mensensmokkelaars blijven opereren in het land,’ aldus de bondskanselier.

Merkel krijgt bijval vanuit de Europese Unie. Antonio Tajani, de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement, wil asielzoekerscentra bouwen in Libië. Zo hoopt hij mensensmokkel te stoppen. Volgens Tajani moet de EU nu handelen, anders zullen er de komende jaren twintig miljoen Afrikaanse migranten naar Europa trekken.