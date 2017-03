Na Turkijerel roept EU Turkije op zich in te houden

De Europese Unie (EU) heeft de ‘buitensporige verklaringen’ van Turkije veroordeeld, en roept het land op zich in te houden. De Turken dreigden eerder op de dag met juridische stappen tegen de Nederlandse politie vanwege het optreden tegen relschoppers afgelopen weekend.

De Europese Commissie heeft Turkije gemaand zich te onthouden van ‘buitensporige verklaringen’ en acties die de verhouding met Nederland verder kunnen verslechteren. Het is voor het eerst dat EU zich uitlaat over de ruzie tussen de lidstaat Nederland en de kandidaat-lidstaat Turkije.

Turkse leiders beschuldigden Nederland van fascisme en nazisme in de rel over Turkse ministers die voor Turkse kiezers in Nederland campagne wilden voeren voor een grondwetswijziging. De Nederlandse regering zat niet op die campagne te wachten.

Daarnaast kan Nederland rekenen op de steun van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ze zei maandag dat Nederland haar ‘volledige steun en solidariteit’ krijgt. Merkel veroordeelde de uitlatingen van de Turkse president Erdogan, die leden van de Nederlandse regering voor ‘nazi-overblijfselen’ heeft uitgemaakt. Vergelijkingen met de nazi’s zijn ‘volkomen misplaatst’, aldus de bondskanselier.

NAVO wil de-escalatie

Ook NAVO-chef Jens Stoltenberg roept op tot ‘de-escalatie’ van de situatie. ‘Robuuste discussies zijn het hart van de democratie, maar ook respect. Ik roep alle NAVO-bondgenoten op respect voor elkaar te tonen, en de situatie te de-escaleren,’ aldus Stoltenberg in Brussel over de diplomatieke rel tussen Turkije en Nederland.

‘We moeten er alles aan doen om ons te richten op wat ons verenigt, niet op wat ons af en toe verdeelt,’ aldus de NAVO-chef. Hij impliceert dat de situatie wat hem betreft verder geen gevolgen heeft voor Turkije: ‘De aanwezigheid van de NAVO in Turkije is goed voor Turkije en de rest van Europa. Het is in ons gemeenschappelijke belang.’

Ambassadeur niet langer welkom

Eerder op de dag verklaarde Turkije juridische stappen te willen nemen tegen de Nederlandse politie. In een diplomatieke nota vraagt de Turkse regering om informatie over gewonde burgers.

In de nota noemt Turkije het optreden tegen de minister een schending van de Conventie van Wenen, waarin regels over diplomatiek verkeer zijn vastgelegd. In dit verdrag is onder meer de onschendbaarheid van diplomaten geregeld.

De Nederlandse ambassadeur werd ontboden om het protest in ontvangst te nemen. De ambassadeur is momenteel niet in Turkije en kreeg van de Turkse regering de mededeling dat hij voorlopig niet hoeft terug te keren naar Ankara.