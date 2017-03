Nederlander komt om bij grote lawine in Tignes

De lawine dinsdag in het Franse Tignes blijkt toch dodelijker dan gedacht. Een Nederlander kwam om.

Dinsdag leek het er nog op dat de lawine een groot aantal slachtoffers onder de sneeuw had bedolven.

Op zoek naar overlevenden

Het lichaam van de Nederlander werd pas woensdag gevonden. Twee andere Nederlanders worden nog vermist, meldt de Franse krant Le Dauphiné Libéré. Het gaat vermoedelijk om drie mannen die aan het snowboarden waren.

Reddingshonden zijn nog op zoek naar sporen van overlevenden en slachtoffers. Woensdagnacht werd de zoektocht rond middernacht gestaakt, vanwege slecht zicht. De zoektocht werd vanochtend om 7.30 uur hervat.

Tignes is een populair skigebied in de Franse Alpen. Het skigebied werd afgelopen winter al diverse malen getroffen door lawines. Door de relatief warme winter is de kans op lawines groter. Op 13 februari dit jaar kwamen in hetzelfde Tignes vier mensen om het leven, ook door een lawine.