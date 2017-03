Nieuwe dreigvideo IS op station Antwerpen: ‘Wij zijn er nog altijd’

Nadat donderdagavond een nieuw dreigfilmpje van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) opdook, hebben de Belgische autoriteiten de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. De video is onlangs gemaakt en toont het Centraal Station van Antwerpen.

In afwachting van het onderzoek en de dreigingsanalyse van het OCAD (de Belgische coördinator voor terreurbestrijding) beveiligt de Antwerpse politie het station nu extra, meldt het Belgische dagblad De Morgen.

Poster van koekexpo

De videobeelden werden donderdagavond door het Britse dagblad Daily Express online gezet. Te zien is hoe een man over het Koningin Astridplein in Antwerpen wandelt en al filmend het Centraal Station in loopt. Op de achtergrond klinkt islamitische muziek.

Hoogleraar Ahmet Yayla van de George Mason University in de Verenigde Staten scant de berichtendienst Telegram op video’s.

20 secs of the #Antwerp video was cut by twitter mistakenly while loading. Here is the full version with the #ISIS note at the beginning. pic.twitter.com/2Nxw9JKghv — Ahmet S Yayla (@ahmetsyayla) March 3, 2017

Autoriteiten weten dat het een recent opgenomen video is, omdat op de achtergrond een poster te zien is van de expositie Antwerp Chocolate Week van Antwerpen Koekenstad. Dat betekent dat de video in de afgelopen twee maanden is gemaakt: de expositie begon op 3 februari en loopt nog tot 31 maart.

Op de achtergrond is een stem te horen die zegt: ‘We zijn er nog altijd’ en ‘We zijn van plan aan te vallen’. De muziek op de achtergrond is dezelfde als in de video voor de aanslag op nachtclub Reina in Istanbul.

Andere aanslagplegers maakten ook filmpje

Aangezien IS vaak video’s maakt van een plek alvorens er een aanslag te plegen, vrezen experts dat ook hier een aanslag aannemelijk is. Naast de Oezbeekse aanslagpleger Abdulgadir Masharipov van nachtclub Reina, filmde ook de Tunesische terrorist Anis Amri zichzelf voordat hij in december met een vrachtwagen een aanslag pleegde op een kerstmarkt in Berlijn. Op dat filmpje wandelde Amri over een brug ergens in Europa.

Het is niet duidelijk of het om een ‘officiële’ IS-video gaat of om een filmpje van iemand met sympathieën voor de terreurbeweging. De Antwerpse politie zou het nieuwe filmpje in elk geval zeer serieus nemen.