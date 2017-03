Op Erdogans spionagelijst in Duitsland staan niet alleen Turken

De Turkse inlichtingendienst MIT heeft niet alleen in Duitsland woonachtige Turken op zijn spionagelijst staan. Ook Duitse politici lijken doelwit te zijn van de Turkse spionagepraktijken.

Het gaat om een lijst die eerder werd verspreid waarop de namen van vermeende aanhangers van de islamitische prediker Fethullah Gülen staan. De Turkse regering van president Recep Tayyip Erdogan houdt Gülen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep in juli vorig jaar.

Duitsland niet overtuigd dat Gülen couppleger is

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BND kreeg de lijst door van de MIT in de veronderstelling dat de Duitsers met de spionage zouden helpen. Maar de BND deed precies het tegenovergestelde en speelde de informatie door aan de Verfassungsschutz, de binnenlandse veiligheidsdienst. De Duitse regering is er namelijk niet van overtuigd dat Gülen achter de couppoging in Turkije zit.

Nu blijkt dat ook Bondsdaglid Michelle Müntefering (SPD) op de lijst staat, die voorzitter is van de commissie van Duits-Turkse parlementariërs. Ook een Berlijnse CDU-politica zou door de MIT worden bespioneerd. Beide vrouwen staan genoemd bij de ‘machtscentra en niet-overheidsorganisaties’, die goede betrekkingen zouden hebben met de Gülen-beweging.

SPD-voorman wil dat Merkel klare taal gebruik tegen Erdogan

SPD-fractievoorzitter Thomas Oppermann veroordeelde dat Müntefering door Turkse agenten in de gaten wordt gehouden. Hij eist van de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat zij hard stelling neemt tegen Erdogan: ‘Ik verwacht dat de bondskanselier klare taal gebruikt,’ aldus Oppermann. ‘Erdogan gaat veel verder dan wij kunnen accepteren. Hij lijkt geen enkele interesse meer te hebben in een partnerschap met Duitsland,’ zei hij, ook doelend op eerdere uitspraken van Erdogan, waarin hij Merkel ervan beschuldigde nazi-technieken te gebruiken.

Op de Turkse spionagelijst staan meer dan driehonderd organisaties, onderwijsinstellingen en individuen die in Duitsland actief zijn en door Turkije in verband worden gebracht met Gülen. Ze lopen een redelijke kans om in Turkije te worden opgepakt.

Het Duitse Openbaar Ministerie gaf dinsdag aan vanuit strafrechtelijk oogpunt niets met de vermeende spionagepraktijken te kunnen omdat spionage in Duitsland pas strafbaar is wanneer die doelgericht wordt uitgevoerd tegen de Duitse staat of Duitse belangen. Nu blijkt dat er ook Duitse politici op de lijst staan, kan het OM wellicht wel actie ondernemen.