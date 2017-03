Oppositieleider opgepakt: waarom zijn er protesten in Rusland?

Uniek: in heel Rusland zijn zondag demonstraties. In het centrum van Moskou werd de initiatiefnemer, oppositieleider Alexei Navalny, opgepakt en in een arrestantenwagen gegooid.

Navalny, die tot de demonstratie had opgeroepen, werd gearresteerd in de winkelstraat Oelitsa Tverskaja. Honderden demonstranten probeerden te voorkomen dat hij werd afgevoerd.

Weg met Poetin

Volgens een politiebron werden ook andere mensen opgepakt. Het Kremlin noemde de aangekondigde demonstratie in het centrum van Moskou een ‘illegale provocatie’ en had Navalny en zijn gevolg vooraf gewaarschuwd niet deel te nemen aan de betoging.

Demonstranten riepen leuzen als ‘Weg met (de Russische president, red.) Poetin’ en ‘Poetin is een dief!’, schrijft de Britse zender BBC op basis van tv-beelden. Het zou om de grootste demonstraties gaan sinds 2011/2012, toen er massale antiregeringsprotesten waren.

Toorn richt zich ook op Medvedev

Navalny schreef op zijn website dat zondag in zeker tachtig steden in Rusland zou worden gedemonstreerd en dat de autoriteiten in de meeste gevallen geen bezwaar hadden gemaakt. Zijn toorn richt zich vooral op de wijdverbreide corruptie in het land – praktijken die zich volgens hem en zijn medestanders tot op het hoogste politieke niveau voorkomen.

Premier (en ex-president) Dmitri Medvedev is bijvoorbeeld het mikpunt. Navalny beschuldigt hem van puissante rijkdom, die wordt versluierd door zogenaamde charitatieve instellingen. Zo zou hij een verzameling luxueuze jachten, een Italiaans wijngaard en een paleis uit de achttiende eeuw in bezit hebben.

Persvrijheid beknot

De 40-jarige Navalny is een van de felste tegenstanders van het bewind van Medvedev en Poetin, die nu al sinds 1999 aan de macht is. Naarmate de jaren vorderden, werd zijn regime steeds autocratischer. Zo is de mensenrechtensituatie slecht, worden tegenstanders in de cel gegooid en is de persvrijheid ernstig beknot.

Navalny, die de leiding heeft over de stichting voor de Strijd tegen Corruptie, deed in 2013 tevergeefs een gooi naar het burgemeesterschap van Moskou. Navalny wil meedoen aan de Russische presidentsverkiezingen in 2018, waarmee hij de directe uitdager zal worden van Poetin. Een rechter zette daar begin februari een streep doorheen. Een rechtbank in de stad Kirov achtte hem schuldig aan verduistering.

De oppositieleider liet via Twitter weten in orde te zijn. Hij riep zijn aanhangers op vooral te volharden in hun eisen. In heel Rusland arresteerde de politie tientallen demonstranten. In Vladivostok, in het uiterste oosten van het land, werden zeker dertig demonstranten opgepakt. Dit weekeinde waren er ook betogingen in Wit-Rusland dat eveneens met strakke hand wordt geregeerd.