Tusk ondanks Pools verzet herbenoemd tot voorzitter Europese raad

Donald Tusk is herbenoemd tot voorzitter van de Europese Raad. De regerinsleiders van de Europese Unie gaven de Pool een tweede termijn van 2,5 jaar.

De herbenoeming stond op gespannen voet met de Poolse regering. Premier Szydlo dreigde te top te laten mislukken als Tusk herbenoemd zou worden. Tusk was echter verzekerd van een meerderheid van de 28 lidstaten.

‘Iemand die niet de steun van zijn eigen land heeft, kan geen voorzitter van de Europese Raad worden,’ zegt de Poolse premier Szydlo bij aanvang van de top. Dat Tusk en de Poolse regering op gespannen voet met elkaar staan is niet nieuw. De regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) vond Tusk geen goede kandidaat en schoof een eigen kandidaat naar voren. Een primeur in de geschiedenis van de Europese Unie. De regering van Polen vindt dat Tusk zijn functie als voorzitter misbruikt om de Poolse oppositie te steunen. In een brief aan de regeringsleiders noemt premier Beata Szydlo dat ontoelaatbaar.

De regeringsleiders van de Europese Unie zijn vandaag en morgen in Brussel bijeen voor een tweedaagse top. De verkiezing van de voorzitter is een van de agendapunten. PiS-voorman Jaroslaw Kaczynski noemde zijn landgenoot smalend ‘de kandidaat van Duitsland’. Bondskanselier Angela Merkel ondersteunt de kandidatuur van Tusk. Volgens haar waarborgt de keuze voor Tusk stabiliteit.

Poolse tegenkandidaat

Polen heeft een tegenkandidaat voorgedragen: europarlementariër Jacek Saryusz-Wolski. De Poolse regering wilde dat Wolski de kans kreeg zijn kandidatuur toe te lichten, maar dat verzoek werd afgewezen.

Overigens is Tusk niet de eerste die zich niet verzekerd weet van unanieme steun: Jean-Claude Juncker kreeg bij zijn aanstelling een tegenstem van de Britse premier David Cameron. Donald Tusk was de afgelopen 2,5 jaar de voorzitter van de Europese raad. Vandaag werd zijn termijn met 2,5 jaar verlengd.